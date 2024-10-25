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25 октября, 09:07

Раскрыто влияние на мозг кыстыбая, которым угощали лидеров БРИКС в Казани

Диетолог Мухина рассказала о пользе кыстыбая, которым кормили на саммите БРИКС

Саммит БРИКС. Фото © Life.ru

Саммит БРИКС. Фото © Life.ru

Одним из угощений для высоких гостей саммита БРИКС в Казани стало национальное татарское блюдо — кыстыбый с картофелем. На вид это обычная лепёшка, однако своими полезными свойствами она отличается от многих своих аналогов, рассказала диетолог Марият Мухина.

По словам эксперта, кыстыбай повышает концентрацию внимания и улучшает работу мозга благодаря своим питательным веществам. В частности, углеводы, которые содержатся в картофеле, при расщеплении образуют глюкозу. Она в свою очередь необходима для нормального функционирования нервных клеток.

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Также в овоще, входящем в начинку, есть витамины группы В, магний и калий. Они играют огромную роль в обмене веществ и производстве нейротрансмиттеров, что положительно влияет на когнитивные функции и память. Магний снижает уровень стресса и улучшает концентрацию внимания.

Тем временем лук содержит антиоксиданты, витамин C и фолиевую кислоту, которые поддерживают здоровье мозга и защищают его от окислительного стресса. Специи способствуют притоку крови к мозгу, что улучшает память. Полезные жиры, содержащиеся в растительном и сливочном масле, необходимы для построения клеточных мембран нейронов и их правильного функционирования.

По словам диетолога, в совокупности все эти ингредиенты делают из кыстыбая полноценный и сбалансированный приём пищи, что важно для поддержания стабильного уровня сахара в крови и устойчивой работы мозга.

«Кыстыбый часто подают как закуску или основное блюдо, и он бывает особым угощением на праздниках и семейных торжествах. Таким образом, кыстыбый — это не просто лепёшка с картофелем, а целая культура, предоставляющая нам богатство вкусов и традиций татарской кухни», — заявила Мухина в беседе с Инфо24.

Ранее Life.ru узнал, что кроме кыстыбая с картофелем участникам БРИКС в Казани предлагают на выбор: пельмени с осетриной, вареники с грибами, судак с овощами, голень ягнёнка с овощами или овощную лазанью. На десерт можно выбрать яблочный пирог или шоколадный торт. Из напитков — рислинг и красное вино «Риваж» от винодельни «Криница» (2021 и 2020 года выпуска соответственно).

Алёна Зиновьева
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