Путин провёл финальные переговоры в рамках саммита БРИКС
Путин провёл переговоры с президентом Республики Сербской Додиком
Российский лидер Владимир Путин проводит переговоры с президентом Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком на полях саммита БРИКС. Данная встреча завершает марафон переговоров в рамках мероприятия в Казани.
Напомним, что саммит БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября. Президент России Путин заявил, что новые страны-участницы увидели в объединении уважительное отношение и учёт интересов друг друга. Всего саммит посетили 36 зарубежных делегаций от стран и шесть — от международных организаций.
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