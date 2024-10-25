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24 октября, 22:02

Путин провёл финальные переговоры в рамках саммита БРИКС

Путин провёл переговоры с президентом Республики Сербской Додиком

Российский лидер Владимир Путин проводит переговоры с президентом Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком на полях саммита БРИКС. Данная встреча завершает марафон переговоров в рамках мероприятия в Казани.

Напомним, что саммит БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября. Президент России Путин заявил, что новые страны-участницы увидели в объединении уважительное отношение и учёт интересов друг друга. Всего саммит посетили 36 зарубежных делегаций от стран и шесть — от международных организаций.

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Life.ru

Оксана Попова
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