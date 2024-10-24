В Москве наградили победителей конкурса «Дело в людях»

В Москве наградили победителей XVII Всероссийского конкурса корпоративных проектов «Дело в людях: компании, инвестирующие в будущее», организованного Ассоциацией менеджеров. В этом году на суд экспертного жюри было представлено 147 проектов от 85 российских компаний.

«Несмотря на сложные геополитические реалии последних лет, мы видим, что тема устойчивого развития лишь усиливает свою актуальность и открывает новые горизонты в российском бизнесе. Принципы ESG сегодня играют ключевую роль в сохранении конкурентоспособности компаний. На примере проектов конкурсантов и большого числа новых инновационных практик мы видим, что российские компании за последние годы существенно нарастили свою экспертизу в ESG. Интерес к инвестициям в это направление также растёт, что можно назвать одним из главных трендов 2024 года», — отметил президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин.

По итогам экспертного голосования жюри определило обладателя высшей награды конкурса — Гран-при. Также были названы победители в 11 основных номинациях и четырёх специальных. Самыми популярными в этом году стали новая номинация «Поколение будущего» и номинация «Развитие местных сообществ» — по 16% от общего числа заявок. Номинация «Управление человеческими ресурсами» набрала 14% заявок, «Здоровый образ жизни» — 13%, «ESG-коммуникации» — 10%, «Устойчивый туризм» — 8% заявок.

Список победителей можно посмотреть на сайте.