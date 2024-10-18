В Кремле наградили 88 победителей Всероссийского конкурса «Семья года»

В Государственном Кремлевском Дворце прошла торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Семья года». Лучшие семьи России получили дипломы победителей в пяти номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья – хранитель традиций».

Участие в конкурсе приняло более 11 тысяч семей. А победителями стали 88 семей, в том числе в номинации «Многодетная семья» – 21 семья, в номинации «Молодая семья» – 16 семей, в номинации «Сельская семья» – 18 семей, в номинации «Золотая семья» – 12 семей, в номинации «Семья – хранитель традиций» – 21 семья.

Среди победителей семья потомственных железнодорожников Степиных из Сургута, воспитавшие 5 детей. Общий стаж династии, воспитавшей 5 поколений железнодорожников, – более 400 лет. Диплом в номинации «Многодетная семья» получили педагоги Митрофановы из Ярославской области, воспитавшие 5 дочерей, семья Милокумовых из Магаданской области, воспитавшие 10 детей, 9 из которых были приняты в семью под опеку, семья Васиных из Донецкой Народной Республики, воспитавшая 5 детей. Старший сын – кавалер «Ордена Мужества», награждён в том числе медалью «За Отвагу», памятным знаком «Защитника Новороссии», орденом «Честь и долг». Получила диплом победителей и семья Ляпченковых из Брянска, где воспитываются 10 детей. Старшие дети в этой семье удостоены наград «За верность долгу. Во славу Отечества» и «За участие в СВО».

В номинации «Молодая семья» звания победителей удостоены семьи ветеранов СВО – Измаиловы из Ставропольского края, в которой отец награждён медалью «За проявленную доблесть» III степени, и Андреевы из Волгоградской области, отец семьи награждён Орденом Мужества. Среди победителей – творческая семья Путюниных из Нижегородской области, которые воспитывают троих детей. Папа – автор более 30 театральных постановок, а мама – руководитель хореографической студии.

В номинации «Сельская семья» среди победителей — семья педагогов Васильевых из Херсонской области, воспитывающие двоих детей, семья Гасановых из Дагестана, воспитавшие 6 детей, все три сына в семье – военные и участники СВО, семья Игнатенко из Приморского края, прожившие в браке 55 лет и воспитавшие 3 детей, Кондратьевы из Новгородской области, переехавшие из Санкт-Петербурга в деревню Мстижа Новгородской области и воспитавшие 8 детей, семья двадцатикратного чемпиона мира по гиревому спорту Федора Фуглева из села Табачное Республики Крым.

В номинации «Золотая семья» среди победителей – воспитавшие 4 дочерей супруги Ануфриевы из Кировской области, воспитавшая более 30 приемных детей чета Гогишвили из Луганской Народной Республики, врачебная династия Ефремовых из Челябинской области, в которой отец – Заслуженный врач Российской Федерации, а сын в марте 2024 года также был удостоен этого почётного звания. Кашины из Чукотского автономного округа за 39 лет брака воспитали 9 детей и помогают растить 34 внуков.

В номинации «Семья-хранитель традиций» среди победителей — многодетная казачья семья Бадерных из Саратовской области. Папа-атаман провёл в зоне СВО два года, а старший и средний сыновья удостоены медалей «За храбрость» II степени, военная династия Тишелович из Сахалинской области, чей общий воинский стаж превышает уже более 100 лет, потомственные селекционеры в третьем поколении Соколовы из Астраханской области — молодой отец Артём Соколов – автор новых сортов арбуза, дыни и тыквы.

«Забота о семье, поддержка отцовства, материнства и детства – приоритет государственной политики. Об этом многократно говорил Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. С будущего года по решению главы государства стартует национальный проект «Семья». И государство приложит все усилия к тому, чтобы таких счастливых, многодетных, многопоколенных семей как ваши стало больше. Каждая семья-победительница – образец бесконечной материнской и отцовской любви, родительской ответственности, мудрости, терпения. И, конечно, огромного труда», – отметил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков.

Список победителей конкурса Семья года» в 2024 году

Номинация «Многодетная семья»:

Евгений Викторович и Ирина Владимировна Кармишины (Белгородская область);

Вячеслав Александрович и Ирина Николаевна Ляпченковы (Брянская область);

Денис Николаевич и Валентина Михайловна Минеевы (Владимирская область);

Тимофей Иоаннович и Вера Николаевна Асачёвы (Москва);

Сергей Вадимович и Нина Андреевна Екимовы (Санкт-Петербург);

Сергей Сергеевич и Наталья Михайловна Куртуковы (Севастополь);

Игорь Леонидович и Анна Викторовна Мариняк (Еврейская автономная область);

Андрей Викторович и Анна Валерьевна Милокумовы (Магаданская область);

Владимир Викторович и Наталья Васильевна Шпак (Пермский край);

Александр Валерьевич и Лариса Михайловна Такачаковы (Республика Алтай);

Роман Александрович и Ольга Михайловна Мельниковы (Республика Карелия);

Самсон Майрамович Марзоев и Ирина Владимировна Чернега (Республика Северная Осетия – Алания);

Виктор Иванович и Галина Иосифовна Толстопятовы (Тамбовская область);

Владимир Викторович и Наталья Владимировна Долгополовы (Тульская область);

Алексей Евгеньевич и Наталия Владимировна Корякины (Республика Удмуртия);

Николай Владимирович и Оксана Николаевна Степины (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра);

Алексей Михайлович и Татьяна Сергеевна Зайцевы (Чувашская Республика);

Андрей Вячеславович и Екатерина Сергеевна Митрофановы (Ярославская область);

Василий Николаевич и Виктория Юрьевна Васины (Донецкая Народная Республика);

Руслан Михайлович и Елена Петровна Елины (Запорожская область);

Артур Анатольевич и Залина Борисовна Тхагалеговы (Кабардино-Балкарская Республика).

Номинация «Молодая семья»:

Максим Михайлович и Валентина Вадимовна Андреевы (Волгоградская область);

Денис Сергеевич и Ольга Александровна Пашенцевы (Кемеровская область);

Сергей Александрович и Елена Александровна Лозовик (Краснодарский край);

Ярослав Александрович и Елена Сергеевна Коневы (Курская область);

Максим Олегович Федичкин и Анастасия Дмитриевна Симанович (Ленинградская область);

Александр Викторович и Юлия Геннадиевна Войновы (Липецкая область);

Александр Олегович и Екатерина Олеговна Путюнины (Нижегородская область);

Дмитрий Сергеевич и Екатерина Вячеславовна Гнедаш (Оренбургская область);

Денис Владимирович и Татьяна Анатольевна Томашевы (Пензенская область);

Иван Михайлович и Анна Юрьевна Игнатенковы (Псковская область);

Жаргал Олегович и Лилия Борисовна Ивановы (Республика Бурятия);

Демир Александрович Дамчаа и Инна Владимировна Монгуш (Республика Тыва);

Сергей Николаевич и Алеся Владимировна Квасовы (Республика Хакасия);

Мурат Русланович и Асият Асанбиевна Измаиловы (Ставропольский край);

Геннадий Сергеевич и Екатерина Игорьевна Бабиновы (Тверская область);

Виталий Валерьевич и Ольга Владимировна Гринь (Хабаровский край).

Номинация «Сельская семья»:

Николай Иванович и Наталья Валентиновна Райченок (Алтайский край);

Альберт Рафаилович и Гульнара Ранисовна Якуповы (Республика Башкортостан);

Николай Александрович и Юлия Алексеевна Пушниковы (Вологодская область);

Пётр Михайлович и Любовь Валерьевна Непийвода (Ивановская область);

Виссарион Виссарионович и Мария Викторовна Бунаевы (Иркутская область);

Дмитрий Вячеславович и Татьяна Владимировна Ивановы (Калужская область);

Кирилл Сергеевич и Александра Владимировна Таганцевы (Костромская область);

Олег Васильевич и Людмила Николаевна Трофимович (Камчатский край);

Никита Михайлович и Анна Алексеевна Кондратьевы (Новгородская область);

Сергей Николаевич и Ольга Викторовна Пашковы (Орловская область);

Александр Дмитриевич и Нина Евгеньевна Игнатенко (Приморский край);

Пирмагомед Шихмагомедович и Гюльмейрам Кадиевна Гасановы (Республика Дагестан);

Фёдор Михайлович и Татьяна Федоровна Фуглевы (Республика Крым);

Ренат Амирханович и Айгуль Саитовна Шайхайдаровы (Республика Татарстан);

Сергей Анатольевич и Оксана Николаевна Сергеевы (Самарская область);

Антон Александрович и Дарья Сергеевна Петуховы (Смоленская область);

Максим Александрович и Асия Андреевна Матвеевы (Ульяновская область);

Максим Леонидович и Татьяна Валериевна Васильевы (Херсонская область).

Номинация «Золотая семья»:

Бадмажаб Базарсадаевич и Долгоржаб Дашидондоковна Батоевы (Забайкальский край);

Михаил Алексеевич и Людмила Владимировна Ануфриевы (Кировская область);

Игорь Михайлович и Вера Геннадьевна Земеровы (Курганская область);

Александр Елисеевич и Оксана Васильевна Марковы (Ненецкий автономный округ);

Иван Максимович и Галина Викторовна Проскурниковы (Новосибирская область);

Юрий Александрович и Антонида Семеновна Лебедевы (Свердловская область);

Павел Ильич и Елена Викторовна Ефремовы (Челябинская область);

Ахмед Сайд-Магомедович и Айза Мусаевна Барзанукаев (Чеченская Республика);

Иван Михайлович и Ольга Дмитриевна Кашины (Чукотский автономный округ);

Темури Михайлович и Людмила Ростиславовна Гогишвили (Луганская Народная Республика);

Анатолий Иванович и Лариса Алексеевна Пилюгины (Ямало-Ненецкий автономный округ);

Василий Васильевич и Надежда Дмитриевна Бровины (Архангельская область).

Номинация «Семья – хранитель традиций»:

Андрей Юрьевич и Елена Анатольевна Игнатенко (Амурская область);

Артём Сергеевич и Мария Александровна Соколовы (Астраханская область);

Пётр Иванович и Людмила Тимофеевна Посвежинные (Воронежская область);

Константин Владимирович и Елена Николаевна Мезенцевы (Красноярский край);

Владимир Викторович и Екатерина Николаевна Зотовы (Московская область);

Андрей Викторович и Мария Владиславовна Меньших (Мурманская область);

Олег Геннадьевич и Татьяна Сергеевна Поляковы (Омская область);

Виктор Николаевич и Светлана Юрьевна Колесниковы (Республика Адыгея);

Олег Владимирович и Цаган Анджаевна Цереновы (Республика Калмыкия);

Тимур Хусинович и Зухра Асанбиевна Булгаровы (Карачаево-Черкесская Республика);

Геннадий Валентинович и Екатерина Сергеевна Тучнолобовы (Республика Коми);

Сергей Владимирович и Ангелина Сионьевна Речкины (Республика Марий Эл);

Александр Владимирович и Галина Алексеевна Поросёнковы (Республика Мордовия);

Василий Викторович и Елена Степановна Соловьевы (Республика Саха (Якутия);

Дмитрий Александрович и Юлия Александровна Девятовы (Ростовская область);

Равиль Сафеевич и Светлана Николаевна Терегуловы (Рязанская область);

Валентин Леонтьевич и Олеся Юрьевна Тишеловичи (Сахалинская область);

Сергей Иванович и Марина Вячеславна Земцовы (Томская область);

Илья Владимирович и Эльмира Дмитриевна Зубаревы (Тюменская область);

Андрей Владимирович и Оксана Владимировна Кузнецовы (Калининградская область);

Геннадий Анатольевич и Светлана Валерьевна Бадерные (Саратовская область).

В награждении победителей приняли участие председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, председатель организационного комитета Всероссийского конкурса «Семья года» Лилия Гумерова, Председатель комитета Государственной Думы Российской Федерации по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, Председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Марина Гордеева.

Ведущими церемонии стали Александр Олешко и Елизавета Арзамасова. Для участников конкурса выступили Сергей Жилин и оркестр «Фонограф-симфо-джаз», Пелагея, Ваня Дмитриенко, победители программы «Две звезды» Сергей и Лиза Трофимовы, семейная династия Маликовых, цирковая династия Никулиных и артисты цирка на Цветном бульваре, актёр, а также телеведущий и шоумен ⁠Гавр (Гавриил Гордеев).