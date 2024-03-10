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10 марта, 15:08

В Краснодаре 50 семей изготовили самое большое панно, посвящённое Году семьи

Панно, изготовленное в Краснодаре. Обложка © krd.ru

Панно, изготовленное в Краснодаре. Обложка © krd.ru

В Краснодаре установили важный рекорд России: 50 семей собрали самое большое панно, посвящённое Году семьи. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, его площадь составила сто тысяч квадратных сантиметров.

Участие в акции также приняли глава Краснодара Евгений Наумов и его сын. Мэр отметил, что этот южный город населяют самые активные и дружные семьи. Панно "Всей семьёй — любим Краснодар" состоит из 55 картин, на которых изображены местные достопримечательности, в том числе памятник Екатерине II, кинотеатр "Аврора" и стадион футбольного клуба "Краснодар".

Рекорд официально зарегистрировал главный редактор Реестра рекордов России Владислав Копылов. Участников проекта "Всей семьёй" наградили грамотами, а самым активным вручили подарки.

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Ранее в Сочи к 8 Марта испекли самый большой в России торт. Длина десерта составила четыре метра, ширина — 2,5 метра, а площадь — десять квадратных метров. Его смогли попробовать все желающие.

Матвей Константинов
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