В Краснодаре 50 семей изготовили самое большое панно, посвящённое Году семьи

В Краснодаре установили важный рекорд России: 50 семей собрали самое большое панно, посвящённое Году семьи. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, его площадь составила сто тысяч квадратных сантиметров.

Участие в акции также приняли глава Краснодара Евгений Наумов и его сын. Мэр отметил, что этот южный город населяют самые активные и дружные семьи. Панно "Всей семьёй — любим Краснодар" состоит из 55 картин, на которых изображены местные достопримечательности, в том числе памятник Екатерине II, кинотеатр "Аврора" и стадион футбольного клуба "Краснодар".

Рекорд официально зарегистрировал главный редактор Реестра рекордов России Владислав Копылов. Участников проекта "Всей семьёй" наградили грамотами, а самым активным вручили подарки.