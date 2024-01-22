В Ростове-на-Дону прошёл чемпионат по метанию ёлок, победитель бросил дерево на 9,5 метра

В Ростове-на-Дону один из операторов по обращению с отходами провёл чемпионат по метанию ёлок. Как пишет "Дон 24", в шуточных соревнованиях, которые проводятся уже в третий раз, приняли участие более 50 человек, среди которых были как взрослые, так и дети.





Победитель побил рекорд прошлого года, метнув новогоднее дерево на более чем девять метров. Для тех, кто не захотел участвовать, организаторы провели мастер-классы на экологическую тему. Все ёлки отправят на переработку: измельчат в щепу, которую используют в том числе при высадке молодых растений.



