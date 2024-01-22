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22 января, 08:21

В Ростове-на-Дону прошёл чемпионат по метанию ёлок, победитель бросил дерево на 9,5 метра

В Ростове-на-Дону прошёл чемпионат по метанию ёлок

В Ростове-на-Дону один из операторов по обращению с отходами провёл чемпионат по метанию ёлок. Как пишет "Дон 24", в шуточных соревнованиях, которые проводятся уже в третий раз, приняли участие более 50 человек, среди которых были как взрослые, так и дети.

  • В Ростове-на-Дону прошёл чемпионат по метанию ёлок. Фото © Никита Юдин / don24.ru / АО "Дон-медиа"
    В Ростове-на-Дону прошёл чемпионат по метанию ёлок. Фото © Никита Юдин / don24.ru / АО "Дон-медиа"
  • В Ростове-на-Дону прошёл чемпионат по метанию ёлок. Фото © Никита Юдин / don24.ru / АО "Дон-медиа"
    В Ростове-на-Дону прошёл чемпионат по метанию ёлок. Фото © Никита Юдин / don24.ru / АО "Дон-медиа"

В Ростове-на-Дону прошёл чемпионат по метанию ёлок. Фото © Никита Юдин / don24.ru / АО "Дон-медиа"

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Победитель побил рекорд прошлого года, метнув новогоднее дерево на более чем девять метров. Для тех, кто не захотел участвовать, организаторы провели мастер-классы на экологическую тему. Все ёлки отправят на переработку: измельчат в щепу, которую используют в том числе при высадке молодых растений.

  • В Ростове-на-Дону прошёл чемпионат по метанию ёлок. Фото © Никита Юдин / don24.ru / АО "Дон-медиа"
    В Ростове-на-Дону прошёл чемпионат по метанию ёлок. Фото © Никита Юдин / don24.ru / АО "Дон-медиа"
  • В Ростове-на-Дону прошёл чемпионат по метанию ёлок. Фото © Никита Юдин / don24.ru / АО "Дон-медиа"
    В Ростове-на-Дону прошёл чемпионат по метанию ёлок. Фото © Никита Юдин / don24.ru / АО "Дон-медиа"

В Ростове-на-Дону прошёл чемпионат по метанию ёлок. Фото © Никита Юдин / don24.ru / АО "Дон-медиа"

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Производителей искусственных ёлок обяжут платить за их утилизацию
Производителей искусственных ёлок обяжут платить за их утилизацию

Ранее летом в Пермском крае прошёл чемпионат по метанию коровьих какашек. За восемь лет мероприятие успело стать традиционным, победитель швырнул "спортивный снаряд" на 57 метров.

Обложка ©

Никита Юдин / don24.ru / АО "Дон-медиа"

Матвей Константинов
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