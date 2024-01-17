Производителей искусственных ёлок обяжут платить за их утилизацию

Компаниям по производству искусственных елей придётся отчитываться за их утилизацию либо платить экосбор за них, так как эта продукция была внесена в перечень товаров расширенной ответственности производителей (РОП). Об этом телеканалу "360" рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

По его словам, такая мера даст возможность снизить захоронения за счёт улучшения отбора сырья для утилизации и развития инфраструктуры для переработки. На данный момент норматив по переработке елей составляет 0%, но с каждым годом будет повышаться на 10%, достигнув 100% к 2034 году. Ставка экосбора на искусственные ели составляет на данный момент 3844 рубля за тонну.

Это значит, что в этом году РОП никак не повлияет на цены на искусственные ели. В следующем году цены возрастут на 0,06%, что не особенно будет заметно покупателям. Все эти меры направлены только на то, чтобы мощности по переработке развивались, а отходов-ёлок на полигонах было меньше.

Кроме того, это простимулирует людей искать альтернативу ПВХ-ёлкам, ведь, если изделие произведено из легкоперерабатываемого материала, экосбор будет ниже. Это связано с тем, что ПВХ-изделия трудно и дорого перерабатываются. В одной тонне — порядка 200 искусственных ёлок, а это около 20 рублей за ёлку весом 5 килограммов.

"В основном искусственные ёлки изготавливаются из материалов, при нагреве которых могут выделяться токсичные вещества. Кроме того, ёлки в девяти из десяти случаев попадают на полигоны захоронения ТКО. Добавление в РОП определённо станет стимулом производить такую продукцию из более экологичного материала. Например, из других, более нейтральных, типов полимеров либо с использованием определённых видов целлюлозосодержащей продукции и прочих материалов", — пояснил Буцаев.