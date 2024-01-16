Эксперт рассказал о преимуществах живой ёлки над искусственной

Большая часть россиян хранят дома в шкафу искусственные ёлки после праздников, но мнение об их экологичности является ошибочным. Об этом телеканалу "360" рассказал эксперт ОНФ, член Научного Совета РЭО, член Совета МГО Российского экологического движения Илья Рыбальченко.

По его словам, естественные и натуральные ёлки лучше, чем искусственные. Более того, экологичность искусственных ёлок — не более, чем уловка маркетологов. Ведь такие товары после использования сложнее утилизировать.

"Поэтому, конечно, ёлки надо сдавать. Сдавать в пункты приёма, легко гуглится в любом городе, посёлке. В Москве их уже несколько десятков", — пояснил Рыбальченко.

Он также заявил, что не нужно сжигать настоящие ёлки после праздников, ведь в процессе горения одного дерева в атмосферу попадает порядка 12 кг углекислого газа. Не стоит также считать, что ёлки вырубаются в лесах. Их специально выращивают для праздников в специальных питомниках, так что их можно смело покупать, не боясь навредить природе, заключил Рыбальченко.