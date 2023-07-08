В Пермском крае в восьмой раз подряд прошёл фестиваль метания коровьих какашек
В Пермском крае прошёл фестиваль метания коровьих какашек. Мероприятие уже стало традиционным и проходит восьмой год подряд, сообщает телеграм-канал Mash.
В Пермском крае прошёл фестиваль метания коровьих какашек. Видео © t.me / Mash
Зрители смогли понаблюдать за костюмированными танцами, соревнованиями в езде на самокатах и за главным событием праздника. Участники кидали коровьи лепёшки голыми руками, фотографировались со снарядами и просто получали удовольствие. Победитель швырнул какашку аж на 57 метров.
А ранее Лайф писал про Всероссийский день рыбака, который отмечается во второе воскресенье июля. В городах, славящихся своим рыбным промыслом, принято проводить экскурсии для всех желающих познакомиться с темой промышленного рыболовства.
Кадр из видео Mash