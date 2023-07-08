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8 июля, 20:11

В Пермском крае в восьмой раз подряд прошёл фестиваль метания коровьих какашек

В Пермском крае прошёл фестиваль метания коровьих какашек. Мероприятие уже стало традиционным и проходит восьмой год подряд, сообщает телеграм-канал Mash.

В Пермском крае прошёл фестиваль метания коровьих какашек. Видео © t.me / Mash

Зрители смогли понаблюдать за костюмированными танцами, соревнованиями в езде на самокатах и за главным событием праздника. Участники кидали коровьи лепёшки голыми руками, фотографировались со снарядами и просто получали удовольствие. Победитель швырнул какашку аж на 57 метров.

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А ранее Лайф писал про Всероссийский день рыбака, который отмечается во второе воскресенье июля. В городах, славящихся своим рыбным промыслом, принято проводить экскурсии для всех желающих познакомиться с темой промышленного рыболовства.

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Кадр из видео Mash

Лариса Сафронова
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