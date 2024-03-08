Торт-рекордсмен подарили жительницам Сочи на 8 Марта

Жительницы Сочи получили на 8 Марта вкусный подарок — самый большой в России торт весом более 600 килограммов. Как сообщили в пресс-службе администрации города-курорта, длина десерта составила четыре метра, ширина — 2,5 метра, а площадь — десять квадратных метров.

На изготовление ушло 110 килограммов сливок, 53 килограмма муки, 82 килограмма сахара, 220 килограммов фруктов и ягод, а также полторы тысячи яиц. Достижение сочинских кондитеров зафиксировали эксперты Книги рекордов России. Первую порцию торта отрезала, в частности, двукратная паралимпийская чемпионка по плаванию Олеся Владыкина, а попробовать его смогли все желающие.