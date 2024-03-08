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8 марта, 12:50

Торт-рекордсмен подарили жительницам Сочи на 8 Марта

В Сочи к 8 Марта испекли торт весом 600 килограммов

Жительницы Сочи получили на 8 Марта вкусный подарок — самый большой в России торт весом более 600 килограммов. Как сообщили в пресс-службе администрации города-курорта, длина десерта составила четыре метра, ширина — 2,5 метра, а площадь — десять квадратных метров.

Торт-рекордсмен, приготовленный в Сочи. Видео © Telegram / Сочи Официальный

На изготовление ушло 110 килограммов сливок, 53 килограмма муки, 82 килограмма сахара, 220 килограммов фруктов и ягод, а также полторы тысячи яиц. Достижение сочинских кондитеров зафиксировали эксперты Книги рекордов России. Первую порцию торта отрезала, в частности, двукратная паралимпийская чемпионка по плаванию Олеся Владыкина, а попробовать его смогли все желающие.

Торт-рекордсмен, приготовленный в Сочи. Фото © Telegram / Сочи Официальный

Торт-рекордсмен, приготовленный в Сочи. Фото © Telegram / Сочи Официальный

Торт-рекордсмен, приготовленный в Сочи. Фото © Telegram / Сочи Официальный

Торт-рекордсмен, приготовленный в Сочи. Фото © Telegram / Сочи Официальный

"Терпите нас, мы хорошие": Звёзды записали трогательные видеопоздравления россиянкам к 8 Марта
"Терпите нас, мы хорошие": Звёзды записали трогательные видеопоздравления россиянкам к 8 Марта

Напомним, сегодня, 8 марта, в РФ и мире отмечается Международный женский день. Поздравляя россиянок, президент Владимир Путин отметил, что женщины преображают мир своей красотой, мудростью и душевной щедростью, а министр обороны Сергей Шойгу напомнил, что в ВС России служат сотни тысяч представительниц прекрасного пола, которые профессионально выполняют свои задачи.

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Telegram / Сочи Официальный

Матвей Константинов
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