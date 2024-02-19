Путин поручил уделить особое внимание поддержке семей в 2024 году

Президент России Владимир Путин поручил кабмину уделить особое внимание защите материнства и детства, поддержке семей и обеспечению народосбережения на период до 2030 года. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

"При реализации мер по достижению национальных целей развития РФ на период до 2030 года уделить особое внимание решению в текущем году следующих ключевых задач: обеспечение народосбережения, защита материнства и детства, поддержка семей, имеющих детей, укрепление семейных ценностей", — указано в документе.