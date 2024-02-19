Путин поручил уделить особое внимание поддержке семей в 2024 году
Президент России Владимир Путин поручил кабмину уделить особое внимание защите материнства и детства, поддержке семей и обеспечению народосбережения на период до 2030 года. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"При реализации мер по достижению национальных целей развития РФ на период до 2030 года уделить особое внимание решению в текущем году следующих ключевых задач: обеспечение народосбережения, защита материнства и детства, поддержка семей, имеющих детей, укрепление семейных ценностей", — указано в документе.
Российский лидер пояснил, что ожидает доклады по теме до 15 марта, 1 июня и 1 декабря 2024 года.
А ранее Life.ru писал, что президент Владимир Путин объявил 2024-й Годом семьи в России. В январе в стране на федеральном уровне закрепили статус многодетной семьи, это позволит им рассчитывать на одинаковые льготы по всей стране. Путин назвал многодетные семьи опорой России, ведь в них воспитываются основные качества человека: уважение к старшим, любовь и забота о младших, трудолюбие.
Kremlin.ru