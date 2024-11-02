Город Запорожье после освобождения может побороться за звание Молодёжной столицы России

Город Запорожье после освобождения от оков киевского режима в будущем может побороться за звание Молодежной столицы России. Таким мнением поделился заместитель губернатора Запорожской области по внутренней политике Антон Тицкий в кулуарах Всероссийского молодежного образовательного форума «Юг Молодой».

Он отметил, что Мелитополь уже участвовал в конкурсе за это звание на 2025 год, организованном Росмолодежью, и занял 17-е место среди 56 заявок со всей страны, что является значительным достижением для города, который всего два года назад воссоединился с Россией.

Тицкий уточнил, что властям Запорожской области еще предстоит выбрать номинанта для участия в конкурсе. Он добавил, что необходимо будет решить, от какого города подавать заявку на 2026 год — от Мелитополя или Запорожья, в зависимости от состояния инфраструктуры. Заместитель губернатора выразил уверенность, что через два года они смогут стать финалистами, а возможно и победителями.