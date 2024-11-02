Город Запорожье после освобождения может побороться за звание Молодёжной столицы России
Тицкий: Запорожская область выдвинет номинанта на звание Молодёжной столицы
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Город Запорожье после освобождения от оков киевского режима в будущем может побороться за звание Молодежной столицы России. Таким мнением поделился заместитель губернатора Запорожской области по внутренней политике Антон Тицкий в кулуарах Всероссийского молодежного образовательного форума «Юг Молодой».
Он отметил, что Мелитополь уже участвовал в конкурсе за это звание на 2025 год, организованном Росмолодежью, и занял 17-е место среди 56 заявок со всей страны, что является значительным достижением для города, который всего два года назад воссоединился с Россией.
Тицкий уточнил, что властям Запорожской области еще предстоит выбрать номинанта для участия в конкурсе. Он добавил, что необходимо будет решить, от какого города подавать заявку на 2026 год — от Мелитополя или Запорожья, в зависимости от состояния инфраструктуры. Заместитель губернатора выразил уверенность, что через два года они смогут стать финалистами, а возможно и победителями.
Конкурс Молодёжная столица России был впервые проведен в 2022 году, а в 2024 году такой статус получили сразу два города — Москва и Владивосток. В финал конкурса на 2025 год вышли пять городов: Новый Уренгой, Омск, Пермь, Томск и Хабаровск. Город-победитель получит право проводить проекты экосистемы Росмолодежи, включая федеральный грантовый конкурс и медиастратегию продвижения, а также методическую и экспертную поддержку для реализации заявленных проектов.