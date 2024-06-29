В Москве стартовал конкурс на звание "Молодёжной столицы России – 2025"

Во Владивостоке по телемосту состоялось закрытие празднования Дня молодёжи, а в столице, наоборот, его открытие. Кроме того, в Москве запустили новый сезон конкурса "Молодёжная столица России – 2025", сообщили в пресс-службе Росмолодёжи.

В Москве празднуют День молодёжи. Видео © Пресс-служба Росмолодёжи

"Это ваше время мечтать, идти вперёд, реализовывать свои мечты. День молодёжи — не только праздник, это день настоящего патриотического воспитания, день, когда многие определяют свою будущую судьбу", — подчеркнул первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Фото © Пресс-служба Росмолодёжи

По его словам, каждый день у молодых парней и девушек в России — день возможностей. Вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что в каждом селе и городе нашей страны есть круглогодичная площадка для встреч и творчества благодаря главе государства Владимиру Путину и его программе "Регион для молодых".

Празднование Дня молодёжи в Москве. Фото © Пресс-служба Росмолодёжи

"Мы чувствуем тепло сердец, которое идёт из Владивостока и по всей стране", — подчеркнул Чернышенко.

Глава Росмолодёжи Ксения Разуваева отметила роль конкурса в преображении российских городов для молодёжи. По её словам, символично, что две столицы в Год семьи "обнимают" страну и, "объединяя Россию", как звучит в девизе Дня молодёжи, соединили с Востока на Запад всех молодых граждан РФ. Главная ценность титула "Молодёжной столицы" — достойная конкурентная борьба между городами, которые преображают и омолаживают страну.