В Москве стартовал конкурс на звание "Молодёжной столицы России – 2025"
Празднование Дня молодёжи в Москве. Обложка © Пресс-служба Росмолодёжи
Во Владивостоке по телемосту состоялось закрытие празднования Дня молодёжи, а в столице, наоборот, его открытие. Кроме того, в Москве запустили новый сезон конкурса "Молодёжная столица России – 2025", сообщили в пресс-службе Росмолодёжи.
В Москве празднуют День молодёжи. Видео © Пресс-служба Росмолодёжи
"Это ваше время мечтать, идти вперёд, реализовывать свои мечты. День молодёжи — не только праздник, это день настоящего патриотического воспитания, день, когда многие определяют свою будущую судьбу", — подчеркнул первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.
Первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Фото © Пресс-служба Росмолодёжи
По его словам, каждый день у молодых парней и девушек в России — день возможностей. Вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что в каждом селе и городе нашей страны есть круглогодичная площадка для встреч и творчества благодаря главе государства Владимиру Путину и его программе "Регион для молодых".
Празднование Дня молодёжи в Москве. Фото © Пресс-служба Росмолодёжи
"Мы чувствуем тепло сердец, которое идёт из Владивостока и по всей стране", — подчеркнул Чернышенко.
Глава Росмолодёжи Ксения Разуваева отметила роль конкурса в преображении российских городов для молодёжи. По её словам, символично, что две столицы в Год семьи "обнимают" страну и, "объединяя Россию", как звучит в девизе Дня молодёжи, соединили с Востока на Запад всех молодых граждан РФ. Главная ценность титула "Молодёжной столицы" — достойная конкурентная борьба между городами, которые преображают и омолаживают страну.
В главной объединяющей церемонии Дня молодёжи по всей стране также приняли участие герои спецоперации (СВО) и участники кадровой программы "Время героев". Городам-номинантам для участия в конкурсе необходимо до 16 августа года направить письмо на имя руководителя Росмолодёжи с подтверждением готовности принять участие. Также до 31 августа подать документы через ФГАИС "Молодёжь России". Подробности об участии можно найти на портале время-молодых.рф.
Напомним, сегодня, 29 июня, отмечается День молодёжи. В честь этого дня более чем в 35 российских регионах запланировано проведение фестивалей. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил молодых парней и девушек довольно нетрадиционным способом. Также к поздравлениям присоединились главы российских регионов.