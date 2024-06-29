Стали известны итоги конкурса "Регион для молодых". Как сообщили в пресс-службе Росмолодёжи, в этом году субсидии из федерального бюджета получил 51 субъект России:

Чеченская Республика — 142 248 100 рублей;

Приморский край — 136 173 200 рублей;

Ставропольский край — 134 878 600 рублей;

Ростовская область —134 316 700 рублей;

Республика Татарстан —134 277 000 рублей;

Алтайский край — 134 130 600 рублей;

Удмуртская Республика —131 058 600 рублей;

Оренбургская область — 130 956 300 рублей;

Республика Саха (Якутия) —128 128 600 рублей;

Калининградская область — 122 555 000 рублей;

Иркутская область — 122 521 600 рублей;

Кабардино-Балкарская Республика — 120 477 800 рублей; С остальным списком можно ознакомиться здесь.

Впервые получат выплаты 8 регионов: Амурская область, Кемеровская область — Кузбасс, Орловская область, Пензенская область, Республика Карелия, Республика Крым, Ставропольский край, Чеченская Республика.

Субсидии будут использованы для улучшения возможностей самореализации молодёжи, разработки программ развития талантов, поддержки молодёжных проектов, создания современных пространств, включая зоны для молодых семей, повышения квалификации специалистов в соответствующих областях и других целей.