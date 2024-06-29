В рамках фестиваля "Вместе с Родиной" прошли встречи молодёжи с бойцами СВО 29 июня, 16:48 В День молодёжи на площадках фестиваля "Вместе с Родиной" прошли встречи с участниками СВО. Обложка © Telegram / Росмолодёжь

В День молодёжи на площадках фестиваля "Вместе с Родиной" состоялись особенные встречи с Героями специальной военной операции, которые рассказали о достижениях, подвигах Российской армии, а также о неизбежных трудностях и силе характера. Все желающие смогли задать вопросы военнослужащим. Об этом сообщили в Росмолодёжи.

В День молодёжи на площадках фестиваля "Вместе с Родиной" прошли встречи с участниками СВО. Обложка © Telegram / Росмолодёжь

В День молодёжи на площадках фестиваля "Вместе с Родиной" прошли встречи с участниками СВО. Обложка © Telegram / Росмолодёжь

В День молодёжи на площадках фестиваля "Вместе с Родиной" прошли встречи с участниками СВО. Обложка © Telegram / Росмолодёжь

В День молодёжи на площадках фестиваля "Вместе с Родиной" прошли встречи с участниками СВО. Обложка © Telegram / Росмолодёжь

Также молодые люди из разных городов России смогли поучаствовать в тематических мастер-классах и соревнованиях. Например, в Казани участники преодолевали полосу препятствий "Горыныч рейс" вместе с бойцом СВО, во Владивостоке ребята состязались в управлении дронами, а в Махачкале каждый смог написать письмо со словами благодарности и поддержки военнослужащим.

Также сообщалось, что в трёх городах Запорожской области — Мелитополе, Бердянске и Акимовке — прошёл фестиваль, посвящённый Дню молодёжи. В ходе мероприятия были проведены творческие мастер-классы, спортивные соревнования, дискотеки, уроки танцев, а также вручены грамоты и благодарности волонтёрам. По словам организаторов, праздник направлен на то, чтобы подчеркнуть важность вклада молодого поколения в развитие общества и культуры.

Авторы Татьяна Миссуми