Эксперт ЭИСИ напомнила, что молодёжь формирует основу суверенной экономики РФ Эксперт Карпова назвала День молодёжи праздником, посвящённым будущему России 29 июня, 16:35 В России отмечают День молодёжи. Обложка © Telegram / Движение Первых

В России молодёжь имеет массу возможностей для развития и самореализации в самых разных областях, сегодня руководство страны внедряет мотивирующие проекты уже на уровне школ, в дальнейшем расширяя условия для профессионального старта. Об этом в День молодёжи рассказала Life.ru эксперт ЭИСИ Виктория Карпова.

Россия — это страна широких возможностей для молодёжи, и сегодняшний день — это праздник, посвящённый будущему страны. По инициативе президента создаются различные векторы для самореализации молодых людей в сфере образования, профессиональной и семейной политики, молодёжь формирует основу суверенной экономики России. Виктория Карпова Эксперт ЭИСИ

Карпова напомнила, что "Движение первых" предлагает множество проектов и число присоединившихся к ним растёт. Эксперт подчеркнула, что подобные мероприятия позволяют объединиться и воплотить свои стремления в жизнь на благо страны. Ещё один важный вектор — это введение в школах уроков "Разговоры о важном", отметила специалист. Там у детей формируются представления о российском обществе, обобщаются знания, расширяется кругозор.

"Также по инициативе президента [РФ Владимира Путина] из закона об образовании было исключено понятие услуги и закреплена воспитательная функция в образовательных учреждениях. Можно сказать, что забота о детях, их воспитании и развитии — это приоритет в государственной политике", — продолжила она.

По её словам, Россия стала мировым лидером по уровню защиты детства и созданию возможностей для детей. Например, отметила Карпова, был создан новый нацпроект "Молодёжь и дети", это первый профильный проект, который фиксирует молодёжную политику в качестве одного из государственных приоритетов. Более того, Россия стала площадкой для объединения молодых людей со всего света. В нашей стране проходят Евразийский экономический форум молодёжи, Всемирный фестиваль молодёжи, Игры будущего.

"Поэтому любые попытки западных сил изолировать Россию были и будут обречены на провал, и молодёжь лучше всего это понимает", — резюмировала собеседница Life.ru.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко записал необычное поздравление для россиян с Днём молодёжи. Он прямо сказал, что не будет сыпать официальными фразами, и просто пожелал молодым людям счастья, веры в свою мечту и крепкой любви к Родине.