7 неизвестных фильмов Эльдара Рязанова, о которых вы даже не догадывались

Эльдар Рязанов знаменит, конечно, прежде всего новогодним хитом «Ирония судьбы» и двухсерийной сагой о любви периода Советского Союза «Служебный роман». Но это не единственные его фильмы. Были и другие. Какие? Life.ru сейчас расскажет.

«Карнавальная ночь – 2, или 50 лет спустя» (2007)

Людмила Гурченко собственной персоной 50 лет спустя. Фото © RuTube / ВИDgital VID

Продолжение знаменитой «Карнавальной ночи», снятое спустя десятилетия, с участием некоторых оригинальных актёров. Сюжет разворачивается спустя полвека, когда новый директор Дома культуры, желая провести современное мероприятие, сталкивается с персонажами из прошлого. Герои прошлого и настоящего пытаются найти компромисс — посмотрите, как у них получится!

«Невероятные приключения итальянцев в России» (1974)

Итальянцы обсуждают поиски клада, спрятанного их соотечественницей. Фото © Кадр из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Франко Кастеллано, Джузеппе Мочча и др. / Kinopoisk

Комедийный приключенческий фильм о поисках клада. Группа итальянцев приезжает в СССР в поисках сокровища, который спрятала их соотечественница. Вместе с ними за сокровищем гонятся советские персонажи, включая милиционера. Фильм снят с юмором, головокружительными погонями и трюками.

«Вокзал для двоих» (1982)

Олег Басилашвили в роли пианиста Платона Рябинина и Людмила Гурченко в роли официантки Веры. Фото © YouTube / FSUE Mosfilm cinema concern

Фильм очень ценится критиками. Пианист Платон Рябинин по пути к своей возлюбленной случайно оказывается замешан в правонарушении и попадает под арест в провинциальном городе. Он встречает официантку Веру, между ними вспыхивают чувства. Однако их любовь оказывается под угрозой из-за неизбежных обстоятельств.

«Гараж» (1979)

Собрание гаражного кооператива пошло не по плану. Фото © Кадр из фильма «Гараж», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk

Фильм о собрании гаражного кооператива. Острая сатира на советское общество. Решается судьба нескольких членов кооператива: им придётся отказаться от своих мест. Атмосфера нагнетается, когда в центре обсуждения оказываются моральные принципы и человеческие слабости.

«О бедном гусаре замолвите слово» (1980)

Полковник Покровский в исполнении Валентина Гафта. Фото © Кадр из фильма «О бедном гусаре замолвите слово», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Григорий Горин, Эльдар Рязанов / Kinopoisk

Музыкальная трагикомедия о конфликте чести и подлости. Император отправляет тайного чиновника в провинциальный гарнизон, чтобы инсценировать мятеж. На фоне фейкового заговора разгорается конфликт между честным поручиком Плетнёвым и чиновничьей подлостью.

«Дорогая Елена Сергеевна» (1988)

Елена Сергеевна в исполнении Марины Неёловой. Фото © RuTube / Киноконцерн "Мосфильм"

Тяжёлая драма о конфликте поколений и моральных ценностях. Группа школьников приходит в дом учительницы, чтобы выманить у неё ключ от сейфа с ответами на экзамены. Постепенно дружелюбный визит превращается в шантаж и психологическое насилие.

«Старомодная комедия»(1978)

Алиса Фрейндлих в роли Лидии Васильевны Жербер, бывшей драматической актрисы. Игорь Владимиров в роли Родиона Николаевича Семёнова, главврача санатория. Фото © YouTube / FSUE Mosfilm cinema concern

Экранизация пьесы Алексея Арбузова, рассказывающая о двух пожилых людях, которые нашли любовь на склоне лет. Сюжет повествует о пожилом враче и его бывшей пациентке, которые неожиданно находят друг в друге утешение и любовь. Это история об одиночестве, искренности и о том, что жизнь может начаться заново в зрелом возрасте.