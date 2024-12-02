«А на бегу можно?» Онищенко не воспринял всерьёз идею запретить курение на ходу

Предложение заместителя председателя Комитета ГД по спорту Амира Хамитова запретить россиянам курить на ходу похоже на имитацию бурной деятельности. Такую оценку инициативе депутата дал бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

«Я высоко ценю порыв нашего депутата. Но я не могу уговорить самого себя не думать о том, что это имитация бурной деятельности. Существует такое понятие, как практика правоприменения. Какой она должна быть в данном случае? Хорошо, допустим, что на ходу курить нельзя. А на бегу можно? А если курить, стоя где-то в сторонке? Вот курит, например, человек на ходу, увидел вдалеке полицейского, взял и остановился. Как это квалифицировать?» — объяснил он в интервью «Ридусу».

Геннадий Онищенко добавил, что курение во время ходьбы приносит гораздо больше вреда зависимым от никотина, чем курение в сидячем или стоячем положении. Он объяснил, что во время движения лёгкие и сердце работают более интенсивно, что приводит к увеличению негативного воздействия табачного дыма. Онищенко также отметил, что для окружающих наблюдение за курящим человеком также представляет опасность.