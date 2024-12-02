«Равнозначно газовой атаке»: Пульмонолог объяснил, почему курить на ходу ещё вреднее
Врач Шмелёв: При курении на ходу в организм попадает больше вредоносных веществ
Курение на ходу не только признак дурного тона — сигарета, выкуренная в движении, нанесёт больший урон здоровью курильщика, а также навредит окружающим, вдохнувшим этот дым. Об этом в беседе с Life.ru рассказал профессор, врач-пульмонолог Евгений Шмелёв, комментируя инициативу депутатов запретить курить на ходу.
«Когда человек курит на ходу, в него попадает больше вредоносных субстанций, он сильнее вдыхает этот яд. Как и в покое, так и при движении — курить очень вредно, это приравнивается к наркомании. И правильно сделают, если будут штрафовать тех, кто курит при ходьбе. Это огромный вред всем окружающим. Пассивное курение очень вредно, особенно для тех, кто не курит, но ему приходится дышать этим. Это равнозначно газовой атаке», — отметил врач.
При этом пульмонолог назвал курение при ходьбе признаком дурного тона. По его мнению, интеллигентные курильщики стараются не досаждать окружающим.
Как уже сообщал Life.ru, депутаты Государственной думы требуют запретить курить на ходу. Народные избранники считают, что запрета курения в общественных местах недостаточно, так как люди часто курят, двигаясь по улицам, и их не волнует, что дым или приторный пар от электронных сигарет летит в лица других людей.
Kandinsky 3.1 / Life.ru