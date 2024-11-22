Стало известно, какие регионы России стали «чемпионами» по курению

Дальневосточный федеральный округ (ДФО) возглавил список самых курящих регионов России. Как стало известно из исследования ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак»), там на 1000 человек приходится 8 087 условных упаковок сигарет. Данные оказались в распоряжении Life.ru.

Среди лидеров по продажам сигарет также выделяются Магаданская область с 12 183 условными упаковками и Камчатский край с 10 897 упаковками на 1 000 человек.

Что касается альтернативных табачных продуктов, то Южный федеральный округ стал лидером по потреблению сигарилл, с результатом 60 условных упаковок на 1 000 человек старше 15 лет. В то же время по употреблению табака для кальянов наибольший объём был зафиксирован в Северо-Западном федеральном округе, где на ту же группу населения пришлось 85 условных упаковок.

Северо-Западный федеральный округ стал первым по потреблению нагреваемого табака с показателем 966 условных упаковок на 1 000 человек. Среди регионов, отличающихся высокими объёмами продаж, выделяются Ямало-Ненецкий автономный округ (1 639 упаковок) и Мурманская область (1 439 упаковок).

Интересно, что в Республике Крым зафиксирован рекорд по потреблению сигарилл — 143 условные упаковки на 1 000 человек, а Санкт-Петербург лидирует по использованию табака для кальяна с 136 упаковками на 1 000 человек.