Международный день отказа от курения: В РПЦ сравнили вредную привычку с грехом суицида

Иногда можно встретить такое утверждение, что «курение - это каждение сатане». Надо понимать, что это все-таки преувеличение. Любой грех христианина - это в некотором смысле жертва дьяволу, однако курение - это все-таки не жертва дьяволу в смысле поклонения ему. В допетровской Руси табак был строжайше запрещен и потому, в частности, старообрядцы, сохранили совершенно жесткое отношение к табакокурению, запрещая курящим не только участвовать в таинствах в церкви, но даже молиться в храме. На это строжайшее отношение у них есть несколько свидетельств из истории Церкви тех лет. Впоследствии курящим разрешено было молиться в храме и участвовать в таинствах, однако курящий обязан обещать перед Богом избавиться от этого греха.