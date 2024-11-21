Международный день отказа от курения: В РПЦ сравнили вредную привычку с грехом суицида
Священник Савченко: Курение — такой же тяжкий грех, как и суицид
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Курение — это не просто вредная привычка, а нанесение своему здоровью непоправимый вред, приводящий к смерти. Именно поэтому, считают в движении «Россия Православная», курение является так же тяжким грехом, как и суицид. Таким мнением в беседе с Life.ru поделился председатель движения, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов.
Ежегодно в третий четверг ноября отмечается Международный день отказа от курения. В 2024 году эта дата приходится на 21 ноября. Собеседник Life.ru призвал бороться с курением среди молодёжи ещё одним способом — путём разъяснительных бесед со священнослужителями.
Все наши грехи делятся на три вида: грехи против Бога, против ближних и против самих себя. Так вот курение – это, безусловно, грех против себя, сознательное сокращение своей жизни, то есть разрушение бесценного дара Божия, данного нам для спасения нашей души. Каждый вдох, наполненный табачным дымом, является шагом в сторону собственного уничтожения, это медленный путь к разрушению здоровья, дарованного Создателем. Курение - это тоже самое, что и суицид.
председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов
По словам Иванова, неустанная молитва и поддержка близких могут стать важными опорами на пути борьбы с любой зависимостью. Важно подключить к этой работе и священников, и психологов, и наркологов.
С ним отчасти согласен священник РПЦ Николай Савченко. По его словам, курение быстро превращается в страсть, то есть в глубоко укоренившийся грех, от которого тяжело избавляться. Православный христианин не должен курить. Курильщик действительно вредит своему здоровью и поэтому поступает в некотором смысле действительно как самоубийца, искажая и отравляя образ Божий в человеке.
Иногда можно встретить такое утверждение, что «курение - это каждение сатане». Надо понимать, что это все-таки преувеличение. Любой грех христианина - это в некотором смысле жертва дьяволу, однако курение - это все-таки не жертва дьяволу в смысле поклонения ему. В допетровской Руси табак был строжайше запрещен и потому, в частности, старообрядцы, сохранили совершенно жесткое отношение к табакокурению, запрещая курящим не только участвовать в таинствах в церкви, но даже молиться в храме. На это строжайшее отношение у них есть несколько свидетельств из истории Церкви тех лет. Впоследствии курящим разрешено было молиться в храме и участвовать в таинствах, однако курящий обязан обещать перед Богом избавиться от этого греха.
священник Николай Савченко, храм Петра митрополита Московского на Роменской улице в Санкт-Петербурге.
В Советском Союзе, по данным Всемирной организации здравоохранения, был самый высокий процент курильщиков среди всех мужчин совершеннолетнего возраста. Этот процент держался на уровне до 70%. Верующие люди видели в этом пример, как борьба против религии приводит к нравственному повреждению общества, добавил собеседник Life.ru.
Ранее в России предложили поощрять некурящих сотрудников дополнительными премиями и выходными, поскольку курящий сотрудник делает больше перерывов, чем некурящий. Эта инициатива не нова: ещё в 2021 году в Общественной палате предложили увеличить отпуск некурящим работникам на 10 дней. Там посчитали, что на вредную привычку уходит до часа рабочего времени в день, а за год получается около 20 рабочих дней.