Стало известно, сколько лет жизни можно сохранить, если бросить курить после 35-ти

Отказ от курения способен продлить жизнь на несколько лет даже в зрелом возрасте. К такому выводу пришли учёные, которые сравнили данные разных групп людей: тех, кто никогда не курил, и тех, кто начал курить в зрелом возрасте и продолжает делать это сейчас.

В итоге выяснилось, что, если бросить курить после 35 лет, то можно сохранить, в среднем, 8 лет жизни. После 45 лет — 5,6 года. После 55 лет — 3,4 года. После 65 — 1,7 года, а после 75 лет — 0,7 года.

«Шансы продлить жизнь хотя бы на 1 год среди тех, кто бросит курить в возрасте 65 и 75 лет, составляют 23,4% и 14,2%», — поделились учёные.

Таким образом, отказаться от курения не поздно даже в пожилом возрасте. Для многих это реальный шанс дождаться правнуков и побыть с близкими подольше.

Эндокринолог Зухра Павлова напоминает, что сигаретный дым содержит тысячи токсичных химических веществ, которые вредят практически всем органам и связаны с разными видами рака, инсультом, болезнями сердца и лёгких.

«Причём вредны не только обычные сигареты, но и вейпы. Изначально их продвигали, как более безопасную альтернативу, но все новые исследования и случаи из практики показывают, что во многом электронные «парилки» могут быть даже опаснее своих предшественников», — уверена Павлова.