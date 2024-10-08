«Отлучает от работы»: У некурящих россиян могут появиться дополнительные выходные и премии

В России предложили поощрять некурящих сотрудников. С такой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Он считает, что пагубная привычка отражается не только на здоровье человека, но и на его работоспособности, пишет RT.

«Прошу Вас рассмотреть вопрос установления для некурящих сотрудников ежемесячно дополнительного выходного дня или повышенной премии к Новому году», — написал Орлов в обращении к министру труда Антону Котякову.

Он отметил, что курящий сотрудник делает больше перерывов, чем некурящий. Он отлучается от работы, чтобы сделать несколько затяжек, пока его коллеги трудятся. Орлов убеждён, что дополнительные выходные и премии для некурящих помогут людям, имеющим вредную привычку, пересмотреть свои взгляды на здоровье. Кроме того, эта мера улучшит производительность труда и поспособствует оздоровлению нации.