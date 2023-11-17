Курильщикам рассказали, насколько их жизнь короче по сравнению с некурящими

Курильщики в силу своей пагубной привычки сокращают собственную жизнь на 10–11 лет по сравнению с некурящими людьми. Об этом рассказал специалист по канцерогенезу, член-корреспондент РАН, профессор, лауреат Государственной премии РФ Давид Заридзе.

По его словам, бросать курить никогда не поздно. И даже расставшись с вредной привычкой в 50 лет, можно сократить разрыв в продолжительности жизни с некурящими до 5–6 лет. А если бросить в 30, то в итоге можно сравняться с теми, кто ни разу не пробовал курить.

"Даже отказ от курения больных с диагнозом "рак" значительно продлевает им жизнь. Онкологические пациенты, которые бросили курить, живут на два-три года дольше, чем те больные, которые продолжают курить", — сказал Заридзе в беседе с aif.ru.

Специалист добавил, что у тех, кто не курит, гораздо легче проходит лечение болезней сердца и лёгких. Он напомнил, что во время CoViD-19 смертность была выше именно среди курящих. Также курение осложняет прогноз такого заболевания, как ВИЧ-инфекция.

Напомним, что накануне, 16 ноября, в мире отмечался Международный день отказа от курения. Данный праздник в 1977 году учредило Американское онкологическое общество (ACS).