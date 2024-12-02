Челябинские учёные создали омолаживающий квас с хвойным экстрактом

Учёные Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали уникальный квас с повышенным содержанием каротиноидов, способствующий укреплению иммунитета и замедлению процессов старения. Как сообщает URA.ru со ссылкой на пресс-службу университета, этот обогащённый хвойным экстрактом напиток стал первым в России продуктом такого рода.

Классический квас, приготовленный на зерновом сырье, хотя и содержит витамины и минералы, не обладает необходимым количеством каротиноидов, важных для синтеза витамина А. Хвоя, используемая в новом рецепте, богата каротиноидами и другими полезными веществами. Исследователи использовали метод спиртовой мацерации для извлечения этих компонентов, замочив измельчённую хвою в спирте. Полученный экстракт добавляли в квас после ферментации и брожения, не изменяя его органолептические свойства.

Доцент кафедры пищевых и биотехнологий ЮУрГУ Светлана Меренкова пояснила, что бета-каротин, входящий в состав хвойного экстракта, обладает мощными антиоксидантными свойствами. Он защищает кожу от ультрафиолетовых лучей, снижает уровень холестерина и укрепляет иммунную систему, что способствует замедлению процессов старения и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Спектрофотометрический анализ подтвердил высокую концентрацию каротиноидов в новом квасе, а дегустация показала, что его вкус остаётся привычным. Каротиноиды не только защищают организм от свободных радикалов, но и продлевают срок годности напитка.

Полученная технология позволяет сочетать традиционные методы приготовления кваса с научными инновациями, создавая продукт, который не только утоляет жажду, но и приносит значительную пользу для здоровья. Учёные уверены, что их разработка поможет компенсировать дефицит витамина А и улучшить общее состояние организма, а также поддерживать иммунитет и бороться с воспалительными процессами.