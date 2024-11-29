Сибирские учёные создали свет для выращивания помидоров на Крайнем Севере

Исследователи Сибирского федерального университета (СФУ) в сотрудничестве с коллегами из Института биофизики СО РАН научились выращивать помидоры в условиях Крайнего Севера с минимальными затратами электроэнергии. Об этом сообщает РИА «Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.

Речь идёт о применении светодиодных облучателей, которые, по данным учёных, позволяют сократить энергозатраты в два раза по сравнению с традиционными газоразрядными лампами. Это открытие может стать настоящим прорывом для северных регионов, где стоимость электроэнергии является серьёзным экономическим барьером для сельскохозяйственного производства.

Для нормального роста растений солнечный свет необходим как источник энергии для фотосинтеза, а ещё с ним регулируют температуру и другие биологические процессы. Однако в условиях Крайнего Севера возникает необходимость в искусственном освещении из-за короткого дня и длительной ночи.

Причём важно, чтобы источник света не только обеспечивал растения необходимым количеством света, но и соответствовал определённым спектральным характеристикам. Они влияют на урожайность и качество сельскохозяйственной продукции.

Профессор СФУ Евгения Слюсарева отметила, что спектральный состав света является одним из ключевых факторов, определяющих эффективность фотосинтетических процессов в растениях. В частности, красный свет активирует цветение и плодоношение, а синий — способствует накоплению хлорофилла.

Для проверки нового подхода учёные выбрали помидоры, потому что они сложны в культивировании. Эти растения нуждаются в особом освещении и имеют долгий вегетационный период — больше 70 дней. Поэтому их выращивание требует точности и больших ресурсов, что делает исследования в этой области трудными.

На момент завершения эксперимента, спустя 80 дней, растения чувствовали себя отлично: у них началась активная фаза созревания плодов. Хотя окончательные результаты по биохимическому составу и урожайности ещё предстоит оценить, уже сейчас можно утверждать, что использование светодиодов привело к сокращению энергозатрат на 50%.

«Мы подтвердили, что светодиодные облучатели действительно эффективнее с точки зрения энергозатрат. Теперь мы планируем сосредоточиться на разработке спектральных режимов облучения, которые обеспечат растения не только необходимыми витаминами, но и высокими вкусовыми качествами. Это крайне важно для районов Крайнего Севера, где энергетические ресурсы ограничены, а стоимость электроэнергии значительно выше», — заключила учёный.