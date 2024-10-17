Всё, что синее. Какие ягоды и овощи защищают от рака

Черника и голубика способны предотвратить онкологическое заболевание, рассказала Life.ru доктор медицинских наук, диетолог Марият Мухина. Она объяснила, что синими эти ягоды делает изобилие веществ под названием «антоцианы».

— Антоцианы обладают мощными антиоксидантными свойствами, защищая клетки от окислительного стресса, что может предотвратить мутации в ДНК и развитие раковых клеток, — заверила врач.

Ранее российские учёные выявили противораковые свойства четырёх видов смородины. Отмечается, что смородина печальная, к примеру, содержит цианидины — разновидность вышеупомянутых антоцианов. Кроме того, в этих ягодах нашли вещество акацетин, которое тоже известно своим антиканцерогенным действием.

Марият Мухина отметила, что медицине известны похожие свойства других ягод. Например, малина содержит эллаговую кислоту, способную вызывать апоптоз (запрограммированную гибель) опухолевых клеток и предотвращать появление метастазов, подчёркивает доктор медицинских наук.

— Некоторые клинические испытания показали, что добавление экстракта малины замедляет рост опухолей у мышей, — сообщила медик.

Она добавила, что для профилактики онкологических заболеваний стоит включить в рацион чеснок и томаты.