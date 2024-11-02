Дачникам дали советы, как хранить овощи, чтобы они были свежими всю зиму

Собрать урожай с грядок — это ещё полдела. Важно сберечь результаты своих трудов до самой весны. По словам биолога, агронома Михаила Воробьёва, к хранению каждого овоща надо подходить индивидуально. Тогда они будут лежать всю зиму, радуя свежестью и вкусом вас и вашу семью.

Например, тыква и кабачки должны быть полностью зрелые, с плотной внешней коркой. Оставить их надо в прохладном месте. В таком виде они спокойно пролежат до марта-апреля.

Лук и чеснок надо связать в косы и подвесить, так они будут обдуваться воздухом. Перед этим овощи надо хорошо высушить, чтобы шелуха шуршала. Недозревшие помидоры следует закрыть тканью и поместить в тёмное место. Чтобы уменьшить выработку этилена, который способствует покраснению плодов, в коробку можно положить яблоки или бананы.

«Сладкий перец так же, как и помидоры, срывают зелёным, недозрелым. Его тоже можно положить с полностью созревшими собратьями либо с помидорами, яблоками, бананами, с любыми плодами. И он у вас в комнатных условиях покраснеет, станет более вкусным», — посоветовал агроном в интервью радио Sputnik.

Спелый перец следует хранить в прохладном помещении или в холодильнике, добавил эксперт.