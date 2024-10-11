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11 октября, 01:29

Россиянам напомнили о смертельной опасности неправильного хранения урожая в погребах

«Мособлпожспас» предупредил об опасных газах в погребах без вентиляции

При хранении урожая в дачных погребах могут скапливаться опасные для жизни человека газы, возникающие из-за недостаточной вентиляции или проникновения из почвы при разложении органических веществ. Об этом предупреждает «Мособлпожспас», подчеркивая необходимость соблюдения мер безопасности при спуске в хранилище.

Ведомство рекомендует заранее открыть погреб для хорошего проветривания и убедиться в отсутствии углекислого газа или метана. Не следует включать электрические светильники или зажигать свечи до проверки. Для этого нужно спустить в погреб зажжённую свечу: если пламя коптит или гаснет, это сигнализирует о нехватке кислорода, и помещение необходимо дополнительно проветрить.

«Эти действия необходимы для того, чтобы газ ушёл, уступив место воздуху», — объясняет заместитель начальника территориального управления №13 ГКУ «Мособлпожспас» Дмитрий Чебочкин.

Специалисты советуют перемешать воздух с помощью метлы или веревкой спускать старое одеяло. Если после этого пламя свечи станет ровным и голубоватым, можно спускаться в подвал, но при этом наверху должен оставаться помощник, готовый вызвать спасателей в случае беды.

В МЧС рассказали, что категорически запрещено делать в погребе, иначе оттуда можно не вернуться
В МЧС рассказали, что категорически запрещено делать в погребе, иначе оттуда можно не вернуться

Трагедия из-за неправильного хранения урожая произошла в прошлом году в Приморье, где уборка в гараже закончилась для двух жителей Владивостока летальным исходом. Мужчины скончались после того, как надышались испарениями гнилой картошки, которая хранилась в помещении.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Анатолий Цейко
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