В МЧС рассказали, что категорически запрещено делать в погребе, иначе оттуда можно не вернуться

Период сбора урожая всё ближе. В это время как никогда становится актуален погреб, куда многие складывают овощи и соленья. Однако неправильная эксплуатация помещения может привести к крайне печальным последствиям, вплоть до гибели. В МЧС России назвали главные правила перед зимовкой.

«Проветри погреб перед спуском в него, не зажигай в погребе сразу свет или спички. Также не разводи костёр», — порекомендовали сотрудники МЧС.

Также ни в коем случае нельзя спускаться в погреб в одиночку. Один человек обязательно должен оставаться снаружи на случай, если другой получит травмы или же почувствует недомогание. Кроме того, в МЧС посоветовали прибегать исключительно к естественным способам вентиляции.

Для проверки безопасности погреба специалисты рекомендуют пользоваться несложным лайфхаком со свечой. Для этого нужно её зажечь, после чего опустить в погреб в ведре. Если пламя начало коптить или вовсе погасло, это значит, что внутри помещения нет кислорода и внутрь лучше не спускаться. Если же пламя приобретает красноватый оттенок — это свидетельствует об угарном газе. Спускаться после проветривания можно только в том случае, если пламя ровное, а его цвет голубоватый.