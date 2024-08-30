Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 12:44

В МЧС рассказали, что категорически запрещено делать в погребе, иначе оттуда можно не вернуться

МЧС России: По изменению пламени свечи можно определить безопасность погреба

Период сбора урожая всё ближе. В это время как никогда становится актуален погреб, куда многие складывают овощи и соленья. Однако неправильная эксплуатация помещения может привести к крайне печальным последствиям, вплоть до гибели. В МЧС России назвали главные правила перед зимовкой.

«Проветри погреб перед спуском в него, не зажигай в погребе сразу свет или спички. Также не разводи костёр», — порекомендовали сотрудники МЧС.

Также ни в коем случае нельзя спускаться в погреб в одиночку. Один человек обязательно должен оставаться снаружи на случай, если другой получит травмы или же почувствует недомогание. Кроме того, в МЧС посоветовали прибегать исключительно к естественным способам вентиляции.

Для проверки безопасности погреба специалисты рекомендуют пользоваться несложным лайфхаком со свечой. Для этого нужно её зажечь, после чего опустить в погреб в ведре. Если пламя начало коптить или вовсе погасло, это значит, что внутри помещения нет кислорода и внутрь лучше не спускаться. Если же пламя приобретает красноватый оттенок — это свидетельствует об угарном газе. Спускаться после проветривания можно только в том случае, если пламя ровное, а его цвет голубоватый.

Четверо рабочих насмерть отравились газом при откачке воды из коллектора в Мытищах
Четверо рабочих насмерть отравились газом при откачке воды из коллектора в Мытищах

Ранее Life.ru рассказывал, как неосторожность стоила жизни целой семьи. В Минусинске три человека насмерть отравились угарным газом во время просушки погреба.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Luiza Kamalova

Мария Любицкая
  • Новости
  • МЧС России
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров