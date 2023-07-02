Спускались один за другим и теряли сознание: Под Красноярском семья погибла при просушке погреба
В Минусинске три человека насмерть отравились угарным газом при просушке погреба
Вход в погреб, где три жителя Минусинска насмерть отравились угарным газом. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Семья из трёх человек насмерть отравилась угарным газом при просушке погреба в частном доме в Минусинске, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Информация о найденных телах поступила в органы утром 2 июля.
По предварительным данным следствия, 64-летний мужчина с горящим углём отправился в погреб, чтобы просушить его. Там он потерял сознание. 63-летняя супруга поспешила на помощь мужу, но, спустившись в погреб, тоже потеряла сознание.
"В связи с длительным отсутствием родителей к ним в погреб спустился их сын (38 лет), который также получил смертельное отравление угарным газом. Погибших обнаружил внук", — говорится в сообщении.
Проводится проверка с целью установления точной причины смерти членов семьи. По её результатам будет принято процессуальное решение.
В Единой диспетчерской службе (ЕДДС) Минусинска сообщили, что также в результате происшествия госпитализирован 14-летний подросток. Кроме того, уточнялось, что жители дома производили обработку помещения погреба серной шашкой.
Ранее четверо рабочих в подмосковных Мытищах погибли в коллекторе из-за отравления угарным газом. Уточняется, что мужчины не имели при себе индивидуальных средств защиты, которые необходимы при данных видах работ.