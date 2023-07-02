Регион

Уведомления отключены

2 июля, 09:53

Спускались один за другим и теряли сознание: Под Красноярском семья погибла при просушке погреба

В Минусинске три человека насмерть отравились угарным газом при просушке погреба

<p>Вход в погреб, где три жителя Минусинска насмерть отравились угарным газом. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/krksledkom/3466" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия</a></p>

Вход в погреб, где три жителя Минусинска насмерть отравились угарным газом. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Семья из трёх человек насмерть отравилась угарным газом при просушке погреба в частном доме в Минусинске, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Информация о найденных телах поступила в органы утром 2 июля.

По предварительным данным следствия, 64-летний мужчина с горящим углём отправился в погреб, чтобы просушить его. Там он потерял сознание. 63-летняя супруга поспешила на помощь мужу, но, спустившись в погреб, тоже потеряла сознание.

"В связи с длительным отсутствием родителей к ним в погреб спустился их сын (38 лет), который также получил смертельное отравление угарным газом. Погибших обнаружил внук", — говорится в сообщении.

Проводится проверка с целью установления точной причины смерти членов семьи. По её результатам будет принято процессуальное решение.

В Единой диспетчерской службе (ЕДДС) Минусинска сообщили, что также в результате происшествия госпитализирован 14-летний подросток. Кроме того, уточнялось, что жители дома производили обработку помещения погреба серной шашкой.

Мать с малолетним ребёнком погибли в старом доме в Бурятии из-за треснувшей печи

Мать с малолетним ребёнком погибли в старом доме в Бурятии из-за треснувшей печи

Ранее четверо рабочих в подмосковных Мытищах погибли в коллекторе из-за отравления угарным газом. Уточняется, что мужчины не имели при себе индивидуальных средств защиты, которые необходимы при данных видах работ.

Ирина Фальке
  • Новости
  • Происшествия
  • Красноярский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров