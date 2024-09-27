Яблочки точно «доживут» до зимы благодаря трюку с обёртыванием

После сбора яблочного урожая многие садоводы задаются вопросом, как уберечь сладкие плоды от гниения и сохранить их до самой зимы. Украсить новогодний стол фруктами с огорода помогут несколько простых советов, которые специально для Life.ru озвучил депутат Государственной думы РФ, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«Хранение урожая яблок — это не только способ сохранить плоды до зимы, но и отличная возможность наслаждаться их вкусом и полезными свойствами на протяжении нескольких месяцев. Следуя простым рекомендациям по выбору, подготовке и хранению яблок, вы сможете обеспечить себе и своей семье доступ к свежим фруктам даже в холодные дни», — отметил парламентарий.

Подготовку к длительному хранению необходимо начать с сорта, подчеркнул собеседник издания. Выбор стоит сделать в пользу осенних видов с плотной кожицей — Антоновки, Бойкена, Ренета Симиренко и других. Важно, чтобы плоды были сухими, не имели внешних повреждений и признаков болезней. В противном случае один очаг может погубить остальные запасы. Мыть яблоки не стоит, так можно стереть защитный восковой слой, посоветовал депутат.

Если вы планируете хранить яблоки долго, рекомендуется каждое обернуть в бумагу. Это защитит их от прямого контакта с соседними плодами и уменьшит риск распространения возможных заболеваний. Идеальная температура для хранения яблок – от 0 до +4 градусов. Важно избегать замораживания, так как при низких температурах текстура и вкус фрукта значительно ухудшаются. Относительная влажность должна быть на уровне 85-95%. Если влажность слишком низкая, яблоки начнут усыхать и терять свои свойства. Никита Чаплин Депутат Госдумы, член Комитета по бюджету и налогам

Ещё яблоки нуждаются в проветривании, напомнил депутат. Именно поэтому складывать урожай лучше в древесные или пластиковые ящики с отверстиями для циркуляции свежего воздуха. Оптимальным хранилищем является погреб, но в случае с небольшим объёмом можно обойтись холодильной камерой с настраиваемыми параметрами.

«Регулярно проверяйте состояние ваших запасов. Как только одно яблоко начинает портиться, оно может быстро заразить соседние плоды. Вовремя удаляйте подпорченные фрукты, чтобы предотвратить распространение гнили», — подытожил Чаплин.