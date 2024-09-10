5 продуктов, хранение которых в холодильнике может привести к серьёзному отравлению Мало кто знает, что некоторые продукты категорически нельзя хранить в холодильнике, иначе в них образуются микробы, способные убить человека. Рассказываем, что лучше есть всегда тёпленьким. 10 сентября, 15:00 Какие продукты могут убить, если положить их в холодильник. Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Freepik, © Shutterstock / FOTODOM / brizmaker, StoryTime Studio

Сложно представить жизнь без холодильника, ведь благодаря ему еда дольше сохраняет свою свежесть. С появлением этого чуда техники люди начали класть в него всё что угодно. Помимо продуктов девушки хранят в холодильнике даже косметические средства. Тем не менее некоторые вещи лучше не класть в холод, если не хотите проблем. Life.ru расскажет о пяти продуктах, которые категорически нельзя хранить в холодильнике, чтобы не отравиться.

Картофель нельзя держать в холоде

Продукты, которые нельзя класть в холодильник: Как на картофель влияет холод и почему это опасно для здоровья. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Julia Mikhaylova

Почему-то картошку зачастую складируют именно в холодильнике, однако это неправильно и даже опасно. Лучше всего выбрать для хранения сухое, тёмное и слегка прохладное место. Если же переморозить картофель, то это скажется на его вкусовых качествах. При температуре ниже трёх градусов в клубнях появляется глюкоза, которая непременно добавит сладости. Также при варке замороженного картофеля в нём образуются канцерогены, опасные для организма человека.

Почему авокадо нельзя класть в холодильник

Как правило, авокадо продаются неспелыми. Не следует дома убирать их в холодильник, иначе процесс созревания остановится. В неспелом авокадо содержится персин — растительный токсин, который очень опасен для здоровья. В больших дозах персин может привести к удушью или вызвать аллергическую реакцию. Лучше всего оставить плод в сухом месте, чтобы он дозрел.

Луку не место в холодильнике

Как правильно хранить лук без вреда для организма. Фото © Shutterstock / FOTODOM / NUM LPPHOTO

Как и картофель, лук предпочитает лежать и ждать своего часа в тёмном, сухом и прохладном месте, но не в холодильнике. Дело в том, что при низких температурах и высокой влажности на нём быстро образуется плесень, которую на первый взгляд может быть не видно. Зато она способна запросто навредить человеку. Важно отметить, что, несмотря на схожесть хранения, картошку и лук лучше держать подальше друг от друга, иначе они быстро испортятся.

Можно ли имбирь класть в холодильник

В имбире содержится большое количество влаги, поэтому при попадании в холодильник на нём быстро начинает образовываться плесень. Даже если вы срежете пятна сверху, это не поможет, ведь токсины уже проникнут внутрь продукта. Если съесть такой имбирь, можно запросто отравиться или получить почечную недостаточность.

Рису не место в холоде

Рис нельзя хранить в холодильнике: Причины образования плесени. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AS Foodstudio

Готовый рис ни в коем случае нельзя держать в холодильнике более суток. Этот продукт очень быстро покрывается плесенью, что может привести к отравлению. Лучше сварить небольшую порцию риса, чтобы съесть её за один раз. Так вы сможете минимизировать риски для организма и получите пользу от этого продукта.

Чтобы не навредить организму, необходимо знать, при каких условиях следует хранить те или иные продукты, так вы сможете быть уверены в безопасности вашей пищи. Ранее Life.ru рассказал о пяти продуктах из СССР, которые могли себе позволить только чиновники и богачи.

Авторы Дана Третьякова