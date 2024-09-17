Никаких коробочек: Неправильное хранение превратит мыло в биологическое оружие, предупредил эксперт

Оказывается, обычное мыло, которое лежит в ванной комнате, может представлять угрозу для здоровья человека. К примеру, при хранении во влажной среде оно превращается в среду для размножения бактерий. Об этом рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Роман Опарин.

По его словам, проблемы с мылом могут возникнуть, если оно лежит в таре, где постоянно скапливается жидкость. Поэтому хранить мыло следует в сухом месте, подчеркнул эксперт. И никаких коробочек.

«Кроме того, мыло нужно тщательно смывать, так как его частицы могут остаться на коже и стать идеальной средой для микробов», — отметил собеседник NEWS.ru.

Также биолог предупредил, что из-за наличия в мыле агрессивных компонентов слишком частое мытьё рук может вызвать негативные последствия, в том числе сухость кожи, дерматит, аллергическую реакцию и раздражение. При этом мыть руки с мылом нужно минимум 20 секунд и очень тщательно.