«Инфекции кожи и глаз»: Химик предупредил о серьёзной опасности кухонных тряпок

Кухонные тряпки представляют серьёзную угрозу для здоровья человека. В них могут обитать такие опасные бактерии, как сальмонелла, кишечная палочка и листерия, сообщил кандидат химических наук Алексей Панов, сославшись на научные исследования. По его словам, в зоне риска прежде всего находятся дети.

«Эти микроорганизмы могут стать причиной нарушения работы желудочно-кишечного тракта, аллергических реакций, а также привести к инфекциям кожи и глаз», — отметил доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА в беседе с «Лентой.ру».

Эксперт призвал для безопасности не только мыть, но и дезинфицировать, а также сушить насухо кухонные тряпки. По его словам, тряпки, которые используются для мытья поверхностей, контактирующих с пищей, нужно либо регулярно менять, либо заменить на одноразовые салфетки.

Химик также напомнил, что влажные тряпки могут стать средой для распространения плесени и грибка. А если мыть одной тряпкой разные поверхности, то можно разнести вредные микроорганизмы по всей кухне.