Голливуд умер от зависти: 6 советских фильмов-сказок с лучшими спецэффектами своего времени

Советское кино по своему технологическому развитию сильно опережало Голливуд. Однажды этот факт чуть не спровоцировал международный конфликт. А сейчас это лучший выбор для новогоднего семейного киновечера. Добрые герои, мягкая винтажная цветовая гамма, красочные костюмы… В этих фильмах есть всё, чтобы малыш не только развлекался, но и развивался умственно. Но не все в курсе того, что советские фильмы-сказки не только прививают правильные ценности, но и являются вершиной киноискусства своего времени: спецэффектам оттуда завидовал даже Голливуд! Рассказываем о шести советских фильмах-сказках.

«Морозко» (1965)

«Тепло ли тебе, девица...» — спрашивает Морозко. Кадр из фильма «Морозко». Фото © Кадр из фильма «Морозко», режиссёр Александр Роу, сценаристы Николай Эрдман, Михаил Вольпин / Kinopoisk

Главный детский новогодний фильм, «Морозко», был снят в 1965 году режиссёром Александром Роу на Киностудии имени Горького. Всем, конечно же, запоминается шедевральная Баба-Яга в исполнении Георгия Милляра. Для злой старушки соорудили две избушки: одна из них была механической, вращающейся; вторую же сделали из поролона — именно она танцует в фильме! Когда из избушки вылетают пни, в ход идёт эффект обратной перемотки.

Стоит отметить, что Роу принципиально не использовал искусственные декорации, если сцена включала в себя животных, так что съёмочная группа почти каждого его фильма напоминала передвижной зоопарк. Стоит ли упоминать, что фильм настолько полюбился зрителям, что был растащен на цитаты? «Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, красная?» — представительницы прекрасного пола слышат эту фразу очень часто, особенно под Новый год.

«Садко» (1952)

Птице Феникс Анастасии Вертинской сделали «индийский» грим. Фото © Кадр из фильма «Садко», режиссёр Александр Птушко, сценаристы Константин Исаев, Николай Римский-Корсаков / Kinopoisk

Невероятный по красоте фильм «Садко» в 1953 году заслуженно завоевал «Серебряного льва» в Венеции, а исполнитель главной роли, Сергей Столяров, был назван одним из лучших актёров мира в истории кино. Режиссёр Александр Птушко тоже заслужил своё место в зале славы советского кинематографа (если такой когда-нибудь появится). Множество видов комбинированной съёмки, уникальные спецэффекты и непревзойдённые новаторские решения стали его визитной карточкой.

Каждый кадр фильма «Садко» наполнен красочными и детально проработанными декорациями, которые создают удивительную атмосферу волшебства и загадочности. А сцена с птицей Феникс из сказки в исполнении Анастасии Вертинской производит впечатление даже на современных зрителей, хотя в 2022 году фильму исполнилось целых 70 лет! Актрисе сделали сложный «индийский» грим, а во время съёмок она садилась на маленький стул и сгибалась в коленях, чтобы казаться ниже: в такой неудобной позе приходилось сидеть по несколько часов в день. Искусство требует жертв!

«Варвара-краса, длинная коса» (1969)

Фото © Кадр из фильма «Варвара-краса, длинная коса», режиссёр Александр Роу, сценаристы Михаил Чуприн, Александр Роу, Василий Жуковский / Kinopoisk

Режиссёром сказки «Варвара-краса, длинная коса» выступил снова Александр Роу. Он снял этот фильм на основе двух произведений: народной сказки «Морской царь и Василиса Премудрая» и авторской поэмы Жуковского «Сказка о царе Берендее». Берендей в фильме превратился в Еремея, а его дочь вместо Марьи стала Варварой. Что касается спецэффектов, фильм щедро сдобрен приёмом комбинированных съёмок. Режиссёр использовал сложнейший вид этого приёма — метод инфрамаски: один и тот же эпизод снимают два раза на две разные плёнки, обрабатывают при помощи химикатов и объединяют. Кроме того, некоторые пейзажи в этом фильме сняты отнюдь не с натуры: Александр Роу умел мастерски изображать природу внутри павильона киностудии.

«Сказка о царе Салтане» (1967)

Гвидон и царевна Лебедь из фильма «Сказка о царе Салтане». Фото © Кадр из фильма «Сказка о царе Салтане», режиссёр Александр Птушко, сценаристы Александр Птушко, Игорь Гелейн, Александр Пушкин / Kinopoisk

Это ещё один фильм Александра Птушко. Легендарную адаптацию сказки Пушкина сняли в Крыму, недалеко от Херсонеса. Тридцать три богатыря пришли с торпедной базы неподалёку: нужно было отобрать для съёмок самых высоких моряков, что были в наличии. Спецэффекты тоже были весьма массивны: чудесные превращения лебедя в царевну, а самого царевича — в шмеля были сняты с применением приёма стоп-камеры и коротких наплывов: актёров снимали короткими дублями, а потом съёмки заменяли рисунком. Те самые тридцать три богатыря с торпедной базы были отсняты с приёмами перспективного совмещения, маски и контрмаски — Голливуд о таких технологиях тогда мог только мечтать. А для острова Буяна потребовалось огромное зеркало: снимали одновременно и макет, и его отражение, а потом дорисовывали детали.

«Двенадцать месяцев» (1973)

Фото © Кадр из фильма «Двенадцать месяцев», режиссёр Анатолий Граник, сценаристы Анатолий Граник, Самуил Маршак / Kinopoisk

Любимая многими новогодняя сказка о девушке, которую злая мачеха и ленивая сводная сёстра послали одну в глубину леса за дровами. Двухсерийный фильм Анатолия Граника не только стал культовым детским новогодним кино: он поражает качеством своих спецэффектов при их намеренной простоте. Тут почти нет сложных монтажных приёмов по типу комбинированной съёмки: всю атмосферу фильм «вывозит» на гениальных декорациях, возможно, поэтому он создаёт уникальную «театральную» атмосферу.

«Королевство кривых зеркал (1963)

Близняшки Оля и Яло из фильма «Королевство кривых зеркал». Фото © Кадр из фильма «Королевство кривых зеркал», режиссёр Александр Роу, сценаристы Лев Аркадьев, Виталий Губарев / Kinopoisk

Это один из самых трогательных детских фильмов, снятых в СССР. Школьники всех стран пристально следили за приключениями пионерки Оли и Яло, её зеркальной сестры-близняшки. Фильм богат и на спецэффекты. Главную роль в этом фильме, тоже снятом Александром Роу, сыграли сёстры Юкины. В основу сюжета легла повесть Виталия Губарева. В этом фильме использовались любимые приёмы Роу: комбинированные съёмки, домакетки (обычную съёмку совмещают с её зеркальным отражением), дорисовки, перспективные совмещения (сочетание методом комбинированной съёмки объектов разных размеров для иллюзии перспективы).