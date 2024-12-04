Тест: Настоящий фанат Оли Бузовой наберёт 7/7, а позёр не ответит правильно и на 3 вопроса

Неужели самая одинокая певица отечественного шоу-бизнеса нашла свою любовь? Ольга Бузова и Олег Майами вместе? Хайп перед выходом новой песни или реальные отношения? Пока остаётся только предполагать и вспоминать самые известные хиты артистки! Кто-то восторгается её талантом и харизмой, кто-то относится к её творчеству с сарказмом, но одно остаётся неизменным: девушка привлекает внимание и пользуется большой популярностью. Несмотря на хейт, Бузова стала символом современной эстрады, а её незамысловатые мелодии стремительно завоёвывают популярность, возглавляя хит-парады. Давайте проверим, на чьей стороне вы: истинного фаната или критика?