«Русский стиль — эталон нового мира»: Почему в мире так прониклись вайбом Анны Карениной

Мир моды снова, открыв рот, смотрит на Россию. Стиль, вдохновлённый дворянской эпохой XIX века, стал символом новой роскоши. Меха, жемчуг и длинные платья, словно сошедшие со страниц «Анны Карениной», заполонили соцсети. Рассказываем, почему иностранцам так нравится стиль «русский шик» и как правильно подобрать наряд.

Почему русский стиль стал трендом 2024 года

Меха, жемчуг и Толстой: как носить русский стиль. Кадр из фильма «Анна Каренина», режиссёр Александр Зархи, сценарист Лев Толстой / Kinopoisk

Этот тренд — не просто мода, а культурное явление. Сегодня миллионы девушек вдохновляются образом русской княгини. Кто-то читает классику в вечернем платье, кто-то отправляется на балет в шляпке с вуалью. А кто-то решается написать письмо от руки, возвращая забытые традиции.

Чем русский стиль покорил Запад

Почему русский стиль стал новым мировым трендом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kingcraft

Феномен русской моды вышел далеко за пределы России. Инфлюенсеры из США и Европы также подхватили этот тренд: меховые шубы, винтажные украшения и классическая литература стали неотъемлемой частью их контента. Это не только про одежду, но и про атмосферу. Стилист Владимир Дубинин объясняет:

Я назову этот стиль — любовь к роскоши, «русская любовь». Изучать дворянские традиции, писать письма от руки — возвращение к эпохе дворянства. Мех, длинные платья, жемчуг и пышная укладка. Всем хочется прочувствовать жизнь и побыть в роли княгини или дворовых дам, наследниц родовых имений. Красота данного тренда: надеть такой наряд, читать классику, писать бумажные письма и ужинать при свечах. Владимир Дубинин Стилист

Почему русский стиль — это больше чем мода

Как Анна Каренина вдохновила мировую моду. Кадр из фильма «Анна Каренина», режиссер Джо Райт, сценарист Лев Толстой / Kinopoisk

Русский стиль — это про возвращение к истокам. В эпоху быстрой моды и цифровой культуры людям хочется настоящего. Классика всегда воспринимается как что-то вечное. Этот стиль подчёркивает не только внешнюю красоту, но и внутренний мир. Это элегантность, ум и образованность в одном флаконе.

Русский стиль — новый мировой эталон

Сегодня «русская любовь» вдохновляет миллионы людей по всему миру. Это больше чем мода — это культурный код, который вызывает интерес и уважение. Социальные сети сделали стиль доступным для всех, а вдохновение русской классикой подарило ему глубину.

Могу сказать, что сейчас такое время, когда начинает формироваться русский стиль, который будет эталоном нового мира. Этот стиль нашёл отклик во всём мире, так как, я думаю, девушки соскучились по шубам, объёмным меховым шапкам и платкам. Это прямой отклик с имперской Россией Владимир Дубинин Стилист

Что нужно для идеального образа в русском стиле

Русский стиль: что нужно для образа в духе XIX века. Кадр из фильма «Солт», режиссёр Филлип Нойс, сценарист Уильям М. Коннор / Kinopoisk

Создать аутентичный образ не так сложно, как кажется. Вот что нужно: Меховые шубы или горжетки — классика, которая добавляет драматизма.

Жемчужные украшения — от простых серёжек до массивных ожерелий.

Вечерние платья — длинные и элегантные, с акцентом на женственность.

Шляпки с вуалью или платки — для завершения образа.

Книга — лучше всего томик Толстого, чтобы полностью погрузиться в вайб.

Не забывайте о деталях. Красивый почерк для письма, свечи для ужина, театральная постановка — всё это создаёт атмосферу, которая делает образ по-настоящему особенным.