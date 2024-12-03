«Любовь и голуби» Нины Дорошиной: кого из 4 мужчин безответно любила, а за кого вышла замуж

Говорят, Нина Дорошина красивой себя не считала. С ней не соглашались буквально все: как коллеги по цеху, так и большинство советских зрителей. Фильмы с Ниной Михайловной то и дело становились культовыми, а её главная картина — «Любовь и голуби» — получила в 1985 году премию «Золотая ладья». Несмотря на внушительные профессиональные успехи, Нина Дорошина всё же страдала от несчастной любви. Сегодня Нине Михайловне исполнилось бы 90 лет. О мужчинах актрисы расскажем в этом материале.

Студенческая любовь к Владимиру Земляникину

Нина Дорошина и Владимир Земляникин. Кадр из фильма «Первый троллейбус», режиссёр Исидор Анненский, сценаристы Иосиф Леонидов, Юниор Шилов / Kinopoisk, © ТАСС / Григорий Вайль

С Земляникиным Дорошина познакомилась в университете ещё в пятидесятых. Их сердца соединило Щукинское театральное училище. Земляникин через весь город ездил к Нине в Лосинку, но его это не волновало: любовь преодолевала все расстояния. Однажды на Нину и Владимира напали гопники. Земляникин смог отбиться от нескольких нападавших, но потерял меховую шапку. Однокашники под чутким руководством Нины организовали сбор на новую. Отношения пары завершились, когда обоих приняли на работу в театр «Современник».

Любовь всей жизни: Нина Дорошина и Олег Ефремов

Нина Дорошина и Олег Ефремов в фильме «Первый эшелон». Кадр из фильма «Первый эшелон», режиссёр Михаил Калатозов, сценарист Николай Погодин / Kinopoisk

Нина Дорошина влюбилась в Ефремова с первого взгляда. В 1955 году актриса поехала в Казахстан на съёмки фильма «Первый эшелон». Нина Михайловна играла Нелли Панину, а Олег Николаевич — Алексея Узорова. Ефремов тогда мечтал о своём собственном театре и с воодушевлением об этом рассказывал. Но места в нём для Дорошиной не оказалось, и любовь была безответной: Ефремов увлекался другими женщинами, но не Ниной.

Любовный треугольник в «Современнике»

Позже, уже в театре «Современник», Дорошина, Ефремов и Земляникин, который всё ещё был партнёром Нины, репетировали пьесу «Голый король». Олег тогда жил гражданским браком с Ириной Мазурук, подарившей ему дочку. Но это не остановило влюблённых: у Нины и Ефремова начался роман. Она была счастлива, но актёр, кажется, не испытывал к Нине Михайловне таких же глубоких чувств. Они то расходились, то сходились. И Олег даже ушёл от гражданской жены, однако Нина осталась одна. В 1963 году Ефремов женился на Алле Покровской, так как та ждала ребёнка. Нина Михайловна до конца жизни жалела о том, что не решилась стать матерью его детей. Роман Ефремова и Дорошиной, к слову, на этом не завершился.

Несчастливый брак Дорошиной с красавцем Олегом Далем

Нина Дорошина и Олег Даль в фильме «Первый троллейбус». Кадр из фильма «Первый троллейбус», режиссёр Исидор Анненский, сценаристы Иосиф Леонидов, Юниор Шилов / Kinopoisk

Олег Даль — один из секс-символов советского кино. В него были влюблены многие советские женщины, но достался красавчик в итоге Нине Дорошиной. Правда, ненадолго: она всё ещё была влюблена в Ефремова. И снова катализатором новых романтических отношений стал «Современник».

Олег Даль пришёл в театр в 1963 году. Он, как бы сейчас сказали, был тогда стажёром, а Нина Дорошина стала его наставницей. Олег сразу же влюбился, но Нина не могла тогда ответить на его чувства: она была влюблена в другого Олега — Ефремова. К тому же Даль был на семь лет младше. Всё изменилось, когда их вдвоём позвали сниматься в фильме «Первый троллейбус». Тогда Нина поссорилась с Ефремовым, причём уже не в первый раз. А Олег Даль буквально спас ей жизнь: ночью актриса решила пойти купаться, не увидела в темноте берег и запаниковала, а Даль прибежал на помощь. Правда, на следующее утро Нина попросила его обо всём забыть. Даль расстроился и улетел в Москву.

Как Олег Ефремов испортил свадьбу Дорошиной

Звезду «Первого троллейбуса» необходимо было вернуть на съёмки в Одессу. Нина Михайловна стала звонить в Москву, представляясь женой актёра, и Олег вернулся. В итоге Нина Дорошина и Олег Даль поженились. Олег Ефремов приревновал и испортил молодожёнам свадьбу: пришёл на дружеское торжество пьяным, заставил Нину сесть к себе на колени и сказал, что та всё равно любит только его. Пожалуй, из-за этого брак с Олегом Далем долго не продлился. Вскоре Ефремова тоже бросили: Нина разорвала с ним все отношения, а Алла Покровская подала на развод.

Любовь Дорошиной и Владимира Ишкова

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Тихой гаванью для Нины Михайловны стал светотехник Владимир Ишков. При этом она всё ещё любила Ефремова: его портрет висел у актрисы в квартире. Владимир просил картину убрать, но каждый раз получал твёрдое «нет». И всё равно их брак был очень гармоничным: он продлился целых 20 лет, до смерти Ишкова в 2004 году. Дорошина и после его ухода не осталась одна: она преподавала в театре и много общалась с родными и близкими. Сама Нина Михайловна ушла из жизни 21 апреля 2018 года.