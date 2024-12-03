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3 декабря, 10:14

«Костюм на выход»: Костомаров пошутил про свои протезы

Костомаров признался, что не пользуется в быту протезами рук

Роман Костомаров. Обложка © ТАСС / Наталья Шатохина / NEWS.ru

Роман Костомаров. Обложка © ТАСС / Наталья Шатохина / NEWS.ru

Знаменитый российский фигурист Роман Костомаров не перестаёт восхищать поклонников. Несмотря на потерю конечностей из-за тяжелейшей болезни, он сохраняет бодрость духа и радует публику самоиронией. Так, олимпийский чемпион пошутил о своих протезах.

Собеседник «Газеты.ru» подчеркнул, что протезы ног использует постоянно. Для человека, который хочет двигаться, они являются настоящим спасением. А вот протезы рук в быту практически не нужны, звезда танцев на льду надевает их только на мероприятия.

«А что касается рук, то они в большей степени как костюм на выход...» — пошутил Костомаров.

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Напомним, в 2023 году Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, оказавшись на волосок от смерти. Из-за осложнений в виде сепсиса ему удалили стопы и кисти, установив вместо них протезы. Тем не менее фигурист ежедневно закаляет себя тренировками и даже смог вновь выйти на лёд.

Борис Эльфанд
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