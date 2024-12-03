«Костюм на выход»: Костомаров пошутил про свои протезы

Знаменитый российский фигурист Роман Костомаров не перестаёт восхищать поклонников. Несмотря на потерю конечностей из-за тяжелейшей болезни, он сохраняет бодрость духа и радует публику самоиронией. Так, олимпийский чемпион пошутил о своих протезах.

Собеседник «Газеты.ru» подчеркнул, что протезы ног использует постоянно. Для человека, который хочет двигаться, они являются настоящим спасением. А вот протезы рук в быту практически не нужны, звезда танцев на льду надевает их только на мероприятия.