Верховный суд отказался рассматривать жалобу Варламова* по статусу иноагента

Верховный суд России отказался рассмотреть жалобу блогера Ильи Варламова*, который требовал снять с него статус иностранного агента. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Варламову Илье Александровичу* отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании», — заявили в суде.

Ранее Life.ru рассказывал, что блогер, признанный в России иноагентом, направил жалобу в Верховный суд на отказ снять с него данный статус. Жалобу приняли, однако дата рассмотрения не была назначена. Теперь же суд отказался рассматривать её.

Также Life.ru писал, что на Варламова* завели уголовное дело за нарушение деятельности иноагента. Ему вменяют «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах». По этой статье его могут приговорить к лишению свободы сроком до двух лет.