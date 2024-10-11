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11 октября, 04:23

Варламов* оспаривает статус иноагента в Верховном суде России

Верховный суд России принял жалобу блогера Варламова* на статус иноагента

Блогер Илья Варламов*. Обложка © Telegram / Илья Варламов*

Блогер Илья Варламов*. Обложка © Telegram / Илья Варламов*

Блогер Илья Варламов*, признанный в России иноагентом, направил жалобу в Верховный суд на отказ снять с него данный статус. Согласно информации из пресс-службы суда, к которой есть доступ у РИА «Новости», жалоба была принята, однако дата рассмотрения пока не назначена.

Минюст РФ в марте 2023 года включил Варламова* в реестр иностранных агентов. Блогер распространял «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и их политике», а также получал поддержку от иностранных источников.

Ранее Варламов* уже предпринимал попытки обжаловать это решение, подавая иск в Замоскворецкий суд Москвы, но судебные инстанции, включая апелляционную и кассационную, поддержали Минюст. Теперь блогер продолжает добиваться отмены этого статуса на более высоком уровне.

Блогера Илью Варламова* ищут в России из-за долга в 1 млн
Блогера Илью Варламова* ищут в России из-за долга в 1 млн

Попытки блогера Ильи Варламова* снять с себя статус иноагента продолжаются уже более года. В мае 2023 года он подал иск против Минюста РФ, но Замоскворецкий суд отклонил его требования. Блогер был не раз оштрафован за нарушение условий деятельности иноагентов, а в июне этого года его привлекли к административной ответственности за отсутствие маркировки в публикациях, что привело к дополнительным штрафам. «Ставки» для Варламова* могут увеличиться: согласно закону, ему может грозить два года лишения свободы за дальнейшие нарушения.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов.

Кирилл Сосновских
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