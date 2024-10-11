Варламов* оспаривает статус иноагента в Верховном суде России

Блогер Илья Варламов*, признанный в России иноагентом, направил жалобу в Верховный суд на отказ снять с него данный статус. Согласно информации из пресс-службы суда, к которой есть доступ у РИА «Новости», жалоба была принята, однако дата рассмотрения пока не назначена.

Минюст РФ в марте 2023 года включил Варламова* в реестр иностранных агентов. Блогер распространял «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и их политике», а также получал поддержку от иностранных источников.

Ранее Варламов* уже предпринимал попытки обжаловать это решение, подавая иск в Замоскворецкий суд Москвы, но судебные инстанции, включая апелляционную и кассационную, поддержали Минюст. Теперь блогер продолжает добиваться отмены этого статуса на более высоком уровне.