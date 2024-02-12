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12 февраля, 07:59

Блогера Илью Варламова* ищут в России из-за долга в 1 млн

У блогера Варламова* нашли долг в 1 млн из-за закрытого ресторана в Москве

Илья Варламов*. Обложка © ТАСС / Алексей Андронов

Илья Варламов*. Обложка © ТАСС / Алексей Андронов

Блогера-иноагента Илью Варламова* ищут российские приставы из-за долга в 1 млн 55 тысяч рублей. По сведениям SHOT, он накопился после закрытия ресторана "Варламов есть".

Заведение работало на Покровке с 2018 года. Блогер открыл его вместе с создателем фудтех-платформы Bright Kitchen Михаилом Рейдером. Ресторан позиционировался как точка без зала, которая будет работать только на доставку, чтобы сэкономить на аренде. Однако бизнес не заладился. Клиенты жаловались на маленькие порции и большие цены. Более того, некоторые писали, что "тартар на подушке из гуакамоле воняет, чизбургер также воняет, внутри вялый салат".

В итоге в 2022 году заведение пришлось закрыть. Но за рестораном до сих пор числятся штрафы пенсионного фонда за недостоверные сведения в ЕГРЮЛ и т.д. Судебные приставы пытаются взыскать их с бежавшего из страны Варламова* с апреля прошлого года, но установить местонахождение неуловимого блогера не удаётся.

Суд в Москве отклонил иск блогера Варламова о снятии статуса иноагента
Суд в Москве отклонил иск блогера Варламова о снятии статуса иноагента

Напомним, Варламов* уехал из России после начала СВО. Минюст включил его в список иноагентов 23 марта 2023 года. По данным ведомства, он получал поддержку от иностранных источников. 15 мая прошлого года блогер подал иск на решение Минюста о статусе иноагента. Где именно он нашёл пристанище, не сообщается, но в октябре Варламов* объявился в Китае.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов.

Андрей Бражников
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