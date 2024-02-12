Блогера Илью Варламова* ищут в России из-за долга в 1 млн
У блогера Варламова* нашли долг в 1 млн из-за закрытого ресторана в Москве
Илья Варламов*. Обложка © ТАСС / Алексей Андронов
Блогера-иноагента Илью Варламова* ищут российские приставы из-за долга в 1 млн 55 тысяч рублей. По сведениям SHOT, он накопился после закрытия ресторана "Варламов есть".
Заведение работало на Покровке с 2018 года. Блогер открыл его вместе с создателем фудтех-платформы Bright Kitchen Михаилом Рейдером. Ресторан позиционировался как точка без зала, которая будет работать только на доставку, чтобы сэкономить на аренде. Однако бизнес не заладился. Клиенты жаловались на маленькие порции и большие цены. Более того, некоторые писали, что "тартар на подушке из гуакамоле воняет, чизбургер также воняет, внутри вялый салат".
В итоге в 2022 году заведение пришлось закрыть. Но за рестораном до сих пор числятся штрафы пенсионного фонда за недостоверные сведения в ЕГРЮЛ и т.д. Судебные приставы пытаются взыскать их с бежавшего из страны Варламова* с апреля прошлого года, но установить местонахождение неуловимого блогера не удаётся.
Напомним, Варламов* уехал из России после начала СВО. Минюст включил его в список иноагентов 23 марта 2023 года. По данным ведомства, он получал поддержку от иностранных источников. 15 мая прошлого года блогер подал иск на решение Минюста о статусе иноагента. Где именно он нашёл пристанище, не сообщается, но в октябре Варламов* объявился в Китае.
* Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов.