Блогера Илью Варламова* ищут в России из-за долга в 1 млн

Блогера-иноагента Илью Варламова* ищут российские приставы из-за долга в 1 млн 55 тысяч рублей. По сведениям SHOT, он накопился после закрытия ресторана "Варламов есть".

Заведение работало на Покровке с 2018 года. Блогер открыл его вместе с создателем фудтех-платформы Bright Kitchen Михаилом Рейдером. Ресторан позиционировался как точка без зала, которая будет работать только на доставку, чтобы сэкономить на аренде. Однако бизнес не заладился. Клиенты жаловались на маленькие порции и большие цены. Более того, некоторые писали, что "тартар на подушке из гуакамоле воняет, чизбургер также воняет, внутри вялый салат".

В итоге в 2022 году заведение пришлось закрыть. Но за рестораном до сих пор числятся штрафы пенсионного фонда за недостоверные сведения в ЕГРЮЛ и т.д. Судебные приставы пытаются взыскать их с бежавшего из страны Варламова* с апреля прошлого года, но установить местонахождение неуловимого блогера не удаётся.