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27 сентября, 09:46

Илье Варламову* может грозить два года заключения в России

Нарушивший закон об иноагентах блогер Варламов* может получить два года колонии

Блогер Илья Варламов*. Обложка © Telegram / Илья Варламов*

Блогер Илья Варламов*. Обложка © Telegram / Илья Варламов*

Блогера Илью Варламова* могут приговорить к двум годам заключения в России. Об этом сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

Варламова* могут обвинить в рамках части второй статьи 330.1 УК РФ — «Нарушение порядка деятельности иностранного агента». Данные прокурорской проверки передадут следствия для принятия решения об уголовном преследовании.

В прокуратуре добавили, что Варламова* в течение года дважды привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Однако он всё равно не стал указывать соответствующую плашку в своих публикациях.

Блогера Илью Варламова* ищут в России из-за долга в 1 млн
Блогера Илью Варламова* ищут в России из-за долга в 1 млн

Напомним, Варламов* покинул РФ после начала специальной военной операции. В список иноагентов он попал 23 марта 2023 года. У Минюста РФ есть информация о том, что блогер получал финансирование от иностранных структур. В мае 2023 года Варламов* попытался оспорить решение ведомства об иноагентском статусе, но тщетно. В июне 2024 года блогер получил третий штраф за отсутствие маркировки иностранного агента на своих публикациях.

* Включён в перечень иностранных агентов Минюста России.

Юрий Лысенко
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