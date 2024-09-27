Илье Варламову* может грозить два года заключения в России

Блогера Илью Варламова* могут приговорить к двум годам заключения в России. Об этом сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

Варламова* могут обвинить в рамках части второй статьи 330.1 УК РФ — «Нарушение порядка деятельности иностранного агента». Данные прокурорской проверки передадут следствия для принятия решения об уголовном преследовании.

В прокуратуре добавили, что Варламова* в течение года дважды привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Однако он всё равно не стал указывать соответствующую плашку в своих публикациях.