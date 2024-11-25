На блогера Варламова* завели уголовное дело за нарушение деятельности иноагента

В отношении журналиста Ильи Варламова* возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба столичной Прокуратуры.

Блогеру вменяют «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах». По этой статье его могут приговорить к лишению свободы сроком до двух лет.

Ранее Life.ru сообщал о том, что Илья Варламов* направил в Верховный суд РФ апелляцию за отказ отозвать присвоенный ему статус иноагента. Его обращение было принято, однако конкретная дата рассмотрения жалобы не озвучивалась.