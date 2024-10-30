Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 октября, 11:21

«Пропадает аппетит»: Иноагент Варламов* пришёл в шок от высоченных цен в Норвегии

Блогер Варламов* заявил о высоких ценах на продукты в Норвегии

Илья Варламов*. Обложка © Telegram / Ilya Varlamov in English

Илья Варламов*. Обложка © Telegram / Ilya Varlamov in English

Блогер Илья Варламов* отправился в Норвегию. Глядя на местные цены на продукты у путешественника мгновенно пропал аппетит, рассказывает он в видео, опубликованном в социальных сетях.

«Раньше это был настоящий рыбный рынок, сюда приходили рыбаки, сейчас это абсолютно туристическая фигня. В чём проблема? Проблема в ценах, от цен сразу пропадает аппетит», — описал Варламов* рыбный рынок в норвежском Бергене.

По заметкам блогера, кусок белой рыбы в панировке с картофелем стоит около 1750 рублей, рыбный суп обойдётся в 2040 рублей, обычный бургер — 1750 рублей, а краб — 36 тысяч рублей за килограмм. На местную икру Илья* даже не стал смотреть от изобилия «нулей» в стоимости товара. По словам путешественника, местные жители печально слоняются по рынку, ничего не покупают и уходят домой.

В США прогнозируют рост цен из-за массового обрушения мостов на фоне жары
В США прогнозируют рост цен из-за массового обрушения мостов на фоне жары

Недавно девушка полузащитника «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука рассказала о непростой жизни в Америке. Доставка и установка телевизора обошлась чите спортсмена в 550 долларов. Привезут и вовсе за две недели, сетует покупательница.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов.

Николай Рюмин
  • Новости
  • норвегия
  • Илья Варламов
  • Социальные проблемы
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar