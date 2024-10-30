«Пропадает аппетит»: Иноагент Варламов* пришёл в шок от высоченных цен в Норвегии

Блогер Илья Варламов* отправился в Норвегию. Глядя на местные цены на продукты у путешественника мгновенно пропал аппетит, рассказывает он в видео, опубликованном в социальных сетях.

«Раньше это был настоящий рыбный рынок, сюда приходили рыбаки, сейчас это абсолютно туристическая фигня. В чём проблема? Проблема в ценах, от цен сразу пропадает аппетит», — описал Варламов* рыбный рынок в норвежском Бергене.

По заметкам блогера, кусок белой рыбы в панировке с картофелем стоит около 1750 рублей, рыбный суп обойдётся в 2040 рублей, обычный бургер — 1750 рублей, а краб — 36 тысяч рублей за килограмм. На местную икру Илья* даже не стал смотреть от изобилия «нулей» в стоимости товара. По словам путешественника, местные жители печально слоняются по рынку, ничего не покупают и уходят домой.

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