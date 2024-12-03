«Всё, что нас не убивает, делает сильнее»: Shaman за год потерял троих близких людей

Уходящей 2024 год выдался довольно тяжёлым для заслуженного артиста России Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом Shaman. Музыкант признался, что потерял сразу троих близких людей.

Так, певец ещё летом развёлся с супругой Еленой Мартыновой. Кроме того, в 2024 году умер его пресс-секретарь Антон Коробков-Землянский, а также скончался художник по свету. Тем не менее исполнитель не теряет оптимизма.

«Но ничего, всё, что нас не убивает, делает сильнее. Думаю, следующий год будет уже гораздо лучше», — подчеркнул Shaman