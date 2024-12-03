«Всё, что нас не убивает, делает сильнее»: Shaman за год потерял троих близких людей
Shaman рассказал о трёх потерях за 2024 год
SHAMAN. Обложка © Telegram / SHAMAN
Уходящей 2024 год выдался довольно тяжёлым для заслуженного артиста России Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом Shaman. Музыкант признался, что потерял сразу троих близких людей.
Так, певец ещё летом развёлся с супругой Еленой Мартыновой. Кроме того, в 2024 году умер его пресс-секретарь Антон Коробков-Землянский, а также скончался художник по свету. Тем не менее исполнитель не теряет оптимизма.
«Но ничего, всё, что нас не убивает, делает сильнее. Думаю, следующий год будет уже гораздо лучше», — подчеркнул Shaman
Он также поделился планами на Новый год в беседе с интернет-изданием Regions.ru. Дронов отметил, что собирается работать в праздничную ночь, как и другие звёзды. Кроме того, артист поздравил поклонников с наступающим 2025 годом.
Напомним, пресс-секретарь певца Антон Коробков-Землянский умер у себя дома в ночь на 10 ноября. Причиной смерти назывался сердечный приступ. При этом высказывалась версия об отравлении. Прощальная церемония прошла в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. Участие в траурном мероприятии приняли Shaman певица Юта, Екатерина Мизулина и другие.