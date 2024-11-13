SHAMAN прибыл на прощание со своим пресс-секретарём Коробковым-Землянским
SHAMAN приехал на прощание со своим пресс-секретарём Антоном Коробковым-Землянским, которое проходит в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. Life.ru публикует снятые нашим корреспондентом кадры.
SHAMAN приехал на похороны своего пресс-секретаря Антона Коробкова-Землянского. Видео © Life.ru
Помимо популярного российского певца, траурное мероприятие посетили друзья и близкие покойного. Кроме того, туда приехал композитор и продюсер Игорь Матвиенко, певица Юта и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
SHAMAN приехал на похороны своего пресс-секретаря Антона Коробкова-Землянского. Фото © Life.ru / Павел Баранов
SHAMAN приехал на похороны своего пресс-секретаря Антона Коробкова-Землянского. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Композитор Игорь Матвиенко тоже приехал попрощаться. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Композитор Игорь Матвиенко тоже приехал попрощаться. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Певица Юта у Большого траурного зала Троекуровского кладбища. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Екатерина Мизулина тоже прибыла проводить Коробкова-Землянского в последний путь. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Екатерина Мизулина тоже прибыла проводить Коробкова-Землянского в последний путь. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Напомним, Антон Коробков-Землянский умер у себя дома в ночь на 10 ноября, когда внезапно у него начался приступ удушья. К нему приехала скорая, но врачи не смогли ему помочь. Покойный был пресс-секретарём певца Филиппа Киркорова на протяжении двух лет, с SHAMAN начал работать с 2022 года. По данным СМИ, он умер от сердечного приступа. Также высказывалась версия об отравлении.
Life.ru / Павел Баранов