SHAMAN прибыл на прощание со своим пресс-секретарём Коробковым-Землянским

Напомним, Антон Коробков-Землянский умер у себя дома в ночь на 10 ноября, когда внезапно у него начался приступ удушья. К нему приехала скорая, но врачи не смогли ему помочь. Покойный был пресс-секретарём певца Филиппа Киркорова на протяжении двух лет, с SHAMAN начал работать с 2022 года. По данным СМИ, он умер от сердечного приступа. Также высказывалась версия об отравлении.