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13 ноября, 10:32

SHAMAN прибыл на прощание со своим пресс-секретарём Коробковым-Землянским

SHAMAN приехал на прощание со своим пресс-секретарём Антоном Коробковым-Землянским, которое проходит в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. Life.ru публикует снятые нашим корреспондентом кадры.

SHAMAN приехал на похороны своего пресс-секретаря Антона Коробкова-Землянского. Видео © Life.ru

Помимо популярного российского певца, траурное мероприятие посетили друзья и близкие покойного. Кроме того, туда приехал композитор и продюсер Игорь Матвиенко, певица Юта и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

SHAMAN приехал на похороны своего пресс-секретаря Антона Коробкова-Землянского. Фото © Life.ru / Павел Баранов

SHAMAN приехал на похороны своего пресс-секретаря Антона Коробкова-Землянского. Фото © Life.ru / Павел Баранов

SHAMAN приехал на похороны своего пресс-секретаря Антона Коробкова-Землянского. Фото © Life.ru / Павел Баранов

SHAMAN приехал на похороны своего пресс-секретаря Антона Коробкова-Землянского. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Композитор Игорь Матвиенко тоже приехал попрощаться. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Композитор Игорь Матвиенко тоже приехал попрощаться. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Композитор Игорь Матвиенко тоже приехал попрощаться. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Композитор Игорь Матвиенко тоже приехал попрощаться. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Певица Юта у Большого траурного зала Троекуровского кладбища. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Певица Юта у Большого траурного зала Троекуровского кладбища. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Екатерина Мизулина тоже прибыла проводить Коробкова-Землянского в последний путь. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Екатерина Мизулина тоже прибыла проводить Коробкова-Землянского в последний путь. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Екатерина Мизулина тоже прибыла проводить Коробкова-Землянского в последний путь. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Екатерина Мизулина тоже прибыла проводить Коробкова-Землянского в последний путь. Фото © Life.ru / Павел Баранов

SHAMAN расплакался на концерте в Липецке после смерти своего пресс-секретаря
SHAMAN расплакался на концерте в Липецке после смерти своего пресс-секретаря

Напомним, Антон Коробков-Землянский умер у себя дома в ночь на 10 ноября, когда внезапно у него начался приступ удушья. К нему приехала скорая, но врачи не смогли ему помочь. Покойный был пресс-секретарём певца Филиппа Киркорова на протяжении двух лет, с SHAMAN начал работать с 2022 года. По данным СМИ, он умер от сердечного приступа. Также высказывалась версия об отравлении.

Обложка ©

Life.ru / Павел Баранов

Юрий Лысенко
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