SHAMAN расплакался на концерте в Липецке после смерти своего пресс-секретаря

Певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, посвятил концерт в Липецке памяти своего недавно ушедшего из жизни пресс-секретаря Антона Коробкова-Землянского.

Выступление началось с выхода Ярослава на сцену с гитарой. Артист был одет в чёрную майку и кожаные брюки. На руках певца были написаны инициалы его друга «А К-З» чёрным маркером. Во время исполнения песни «Я останусь с тобой» SHAMAN не смог сдержать слез и эмоции захлестнули его прямо перед зрителями.