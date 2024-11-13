SHAMAN расплакался на концерте в Липецке после смерти своего пресс-секретаря
SHAMAN. Обложка © Telegram / SHAMAN
Певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, посвятил концерт в Липецке памяти своего недавно ушедшего из жизни пресс-секретаря Антона Коробкова-Землянского.
Выступление началось с выхода Ярослава на сцену с гитарой. Артист был одет в чёрную майку и кожаные брюки. На руках певца были написаны инициалы его друга «А К-З» чёрным маркером. Во время исполнения песни «Я останусь с тобой» SHAMAN не смог сдержать слез и эмоции захлестнули его прямо перед зрителями.
SHAMAN не смог сдержать слёз на концерте, посвящённом его ушедшему из жизни пресс-секретарю. Видео © Telegram / Starhit.ru
Напомним, Антон Коробков-Землянский скончался в ночь на 10 ноября. Находясь дома, он начал задыхаться. Несмотря на вызов скорой помощи, спасти его не удалось. Антон был пресс-секретарем Филиппа Киркорова в течение двух лет, а с 2022 года работал с Ярославом Дроновым. Церемония прощания с ним состоится 13 ноября на Троекуровском кладбище.