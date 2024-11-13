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Регион
12 ноября, 21:41

SHAMAN расплакался на концерте в Липецке после смерти своего пресс-секретаря

SHAMAN. Обложка © Telegram / SHAMAN

SHAMAN. Обложка © Telegram / SHAMAN

Певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, посвятил концерт в Липецке памяти своего недавно ушедшего из жизни пресс-секретаря Антона Коробкова-Землянского.

Выступление началось с выхода Ярослава на сцену с гитарой. Артист был одет в чёрную майку и кожаные брюки. На руках певца были написаны инициалы его друга «А К-З» чёрным маркером. Во время исполнения песни «Я останусь с тобой» SHAMAN не смог сдержать слез и эмоции захлестнули его прямо перед зрителями.

SHAMAN не смог сдержать слёз на концерте, посвящённом его ушедшему из жизни пресс-секретарю. Видео © Telegram / Starhit.ru

Раскрыта ещё одна возможная причина смерти пресс-секретаря певца SHAMAN
Раскрыта ещё одна возможная причина смерти пресс-секретаря певца SHAMAN

Напомним, Антон Коробков-Землянский скончался в ночь на 10 ноября. Находясь дома, он начал задыхаться. Несмотря на вызов скорой помощи, спасти его не удалось. Антон был пресс-секретарем Филиппа Киркорова в течение двух лет, а с 2022 года работал с Ярославом Дроновым. Церемония прощания с ним состоится 13 ноября на Троекуровском кладбище.

Артём Гапоненко
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