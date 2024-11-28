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28 ноября, 14:29

Shaman хочет проводить уроки пения в школах Подмосковья

SHAMAN. Обложка © Telegram / SHAMAN

SHAMAN. Обложка © Telegram / SHAMAN

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный широкой публике под псевдонимом Shaman, рассказал о желании лично заняться патриотическим воспитанием школьников. В рамках музыкального тура по Московской области певец готов проводить уроки пения.

«Сейчас у меня тур по Подмосковью, и я готов заезжать в школы разных городов хотя бы на час и проводить там открытые уроки пения», — отметил Shaman.

Певец также подчеркнул в беседе с интернет-изданием Regions.ru, что на его концерты ходят дети разных возрастов. Обязательной программой на выступлениях является совместное исполнение гимна России. По словам звезды, каждый гражданин нашей страны обязан наизусть знать свой гимн.

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Напомним, что 22 ноября Ярославу Дронову исполнилось 33 года, однако Shaman решил не отмечать день рождения. Музыкант отдал предпочтение тишине и уединению с близкими. 28 ноября артист принял участие в круглом столе в Доме Союзов в Москве вместе с Олегом Газмановым.

Борис Эльфанд
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