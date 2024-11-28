Shaman хочет проводить уроки пения в школах Подмосковья

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный широкой публике под псевдонимом Shaman, рассказал о желании лично заняться патриотическим воспитанием школьников. В рамках музыкального тура по Московской области певец готов проводить уроки пения.

«Сейчас у меня тур по Подмосковью, и я готов заезжать в школы разных городов хотя бы на час и проводить там открытые уроки пения», — отметил Shaman.

Певец также подчеркнул в беседе с интернет-изданием Regions.ru, что на его концерты ходят дети разных возрастов. Обязательной программой на выступлениях является совместное исполнение гимна России. По словам звезды, каждый гражданин нашей страны обязан наизусть знать свой гимн.